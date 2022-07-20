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20 Temmuz 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 07:30:00

Kurulanmayan kulaklar tatili zehir edebilir

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Uzmanlar, deniz ve havuz kenarlarında tatilini geçirmek isteyen vatandaşları, kurulanmayan kulaklarda oluşabilecek dış kulak yolu iltihabı konusunda uyardı.

Uzmanlar, deniz ve havuz kenarlarında tatilini geçirmek isteyen vatandaşları, kurulanmayan kulaklarda oluşabilecek dış kulak yolu iltihabı konusunda uyardı. Dış kulak yolu iltihabının ağrılara sebep olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Alper Akcan, "Vatandaşlar havuza ve denize girerken mümkünse bone ve kulaklık kullanmalı. Çünkü yaz döneminde tatil bölgeleri nemli oluyor. Havuz ve denizin neden olduğu ıslaklıkla birlikte enfeksiyonlara ciddi zemin hazırlıyor. Çoğu zaman tatili kabusa çeviren kulak iltihapları meydana gelebiliyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlerde yaşanabiliyor. Bunun temel nedeni, deniz ve havuzdan kaynaklı dış kulak yolunun nemlenmesi ve enfeksiyona açık hale gelmesidir. Bu da sorun oluşturabiliyor. Yine bu havuz ve deniz sularının kulak kirlerine temas etmesiyle birlikte kulak kirleri şişer ve kulak yolunda tıkanıklığa yol açar. Bu da yine hastalarda rahatsızlığa yol açar" dedi.

Etiketler : Kurulanmayan kulaklar deniz ve havuz kenarları Doç. Dr. Fatih Alper Akcan
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