Kurdeşen olan Kovid testi yaptırsın

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsü, kişiden kişiye değişse de tüm vücuttaki organlarda farklı etkilere sebep olabiliyor. Dermatolojik açıdan bakıldığında Kovid-19'un deri belirtilerinin yüzde 2-20 arası sıklıkta görüldüğünü söyleyen Alerji Uzmanı ve Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, halk arasında kurdeşen olarak tabir edilen ürtikerin, Kovid-19'un habercisi olduğunu ve hastalığın şiddetli geçebileceği anlamına geldiğini söyleyerek, egzama, saç dökülmesi, suçiçeği benzeri sulu kabarcıklar, el ve ayak parmak uçlarında morumsu kırmızı renk değişikliği, kırmızımsı deri döküntülerinin de koronavirüsün deri bulguları arasında yer aldığını ifade etti.



EŞZAMANLI ORTAYA ÇIKIYOR

Ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının, Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eşzamanlı olarak ortaya çıktığını, bu döküntülerin hastalık teşhisine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: 'Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Kovid-19'lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Kovid -19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir.

KIRMIZI ŞİŞLİKLER OLUŞUR

Prof. Dr. Ahmet Akçay; halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjiyoödeme benzediğini, ancak şişmenin, yüzeyden ziyade derinin altında olduğunu ve ürtikerin anjiyoödem ile sıklıkla birlikte görüldüğünü söyledi. Akut ürtikerin, hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çekerek, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna belirtti.

ANNE BABALARA UYARI

Ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının, Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eşzamanlı olarak ortaya çıktığını, bu döküntülerin hastalık teşhisine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu: 'Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda koronavirüslü hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Kovid -19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler, Kovid-19'lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ve büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir.'

ÜRTİKER GÖRÜLEN KOVİDLİLER HASTALIĞI DAHA HAFİF ATLATIYOR

Prof. Dr. Ahmet Akçay; 'Eozinofil sayısının düşük olması, enfeksiyonun daha ağır geçtiğinin göstergesi olabilir. Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan Kovid-19 hastaları daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. Kovid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığı bir haftadan kısa bir süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Covid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş olan ve Covid-19 enfeksiyonu olan biriyle temas öyküsü olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir' dedi.