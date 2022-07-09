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09 Temmuz 2022 Cumartesi 08:06:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 08:06:00

KURBAN ETİ KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE SAKLANMALI

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Kurban etleri küçük parçalar halinde -2 derecede 1 hafta; -18 derecede de daha uzun süreli saklayabiliriz. Derin dondurucudan indirilen etleri buzdolabının soğuk kısımda çözüldükten sonra kullanılması ve tekrar derin dondurucuya konulmaması önemlidir.

Kurban etinin kesimi, dağıtımı ve saklama şartlarının çok önemli olduğunu söyleyen İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Dyt. Serkan Aksoy, "Özellikle ilk kesimden sonra kurban etinin dinlendirilmesine dikkat edilmesi, pişirirken kendi yağında ve ekstra yağ ilave edilmeden pişirilmesi son derece önemlidir" dedi. Kurbanların kesimi, etlerinin dağıtımı ve saklama şartlarının çok önemli olduğunun altını çizen Diyetisyen Serkan Aksoy, "Özellikle ilk kesimden sonra kurban etinin dinlendirilmesine dikkat edilmesi, pişirirken kendi yağında ve ekstra yağ ilave etmeden pişirilmesi son derece önemlidir. Bayramın özellikle ikinci ve üçüncü gününde sabah kavurmalı bir sabah kahvaltısı, bizlere çocukluğumuzu hatırlatır" diye konuştu.

KESME TAHTASI HİJYENİ

Etin saklama koşullarından da bahseden Dyt. Serkan Aksoy, "Etleri küçük parçalar halinde -2 derecede 1 hafta; -18 derecede de daha uzun süreli saklayabiliriz. Derin dondurucudan indirilen etleri buzdolabının soğuk kısımda çözüldükten sonra kullanılması ve tekrar derin dondurucuya konulmaması önemlidir. Etleri kesme tahtasında doğradıktan sonra sebze, meyve kesimi yapılmaması gerekir" diye konuştu.

GÜNLÜK TÜKETİM 120 GRAMI GEÇMEMELİ

Ülkemizde çocuklarda ve kadınlarda demir eksikliği anemisinin sık görülme sebebinin et tüketiminin az olmasından kaynaklandığını dile getiren Dyt. Aksoy, "Kırmızı et; hamilelik döneminde ve çocukluk çağında hayvansal protein içerisinde en önemli yere sahiptir. Organizmamız proteinlerin yapıtaşı olan 20 aminoasidin 11'ini kendi yaparken kalan 9'unu dışarıdan almak durumundadır. Hayvansal proteinde ise bunların tamamı bulunmaktadır. Sağlıklı kişilerin günde 120 gram et tüketmesi son derece önemli olmakla birlikte kalp damar problemi yaşan, kan yağları yüksek olan ve obez durumunda olanların tüketirken dikkat etmelerinde fayda vardır. Kırmızı et; demir, magnezyum, çinko ve fosfor mineralleri dışında B vitaminleri ve lipoik asit açısından zengindir. Sakatat olarak karaciğer tüketimi, hem A vitamini hem de folik asit açısından son derece değerlidir" şeklinde konuştu.

IZGARA VE FIRINDA PİŞİRME TEKNİKLERİ TERCİH EDİLMELİ

Kırmızı etin pişirilme yöntemleri hakkında da açıklamada bulunan Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

"Eti pişirirken haşlama, ızgara ve fırında pişirme tekniklerinin kullanılması hem besin öğesi kayıplarını önleyecek hem de vitamin kayıplarının önüne geçecektir. Kesimden sonra ölüm sertliğinin geçmesi için 24 saat dinlendirilmesi gereken etin ateşe maruz bırakılmaması, mangalda pişirilecekse ateş ile 15 santimetre mesafede olması sağlık açısından çok önem arz eder. Etin demir emilimi açısından C ve E vitamini içeren sebze ve salatalar ile tüketimi biyoyararlanım açısından son derece önemlidir."

Etiketler : kurban kurban bayramı kurban eti et et saklama yöntemi serkan aksoy
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