Kulaktaki çınlama sağır edebilir

Kulak kireçlenmesi (otoskleroz) kendini çınlamayla belli ediyor. Nedeni bilinmemekle birlikte, genetik geçişli bir hastalık olduğu gözlemlenmiştir. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülmektedir. Bu hastalık 20-40 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Kulak kireçlenmesi tedavi edilmediği sürece kalıcı işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, “İşitmenin ilk aşamasında ses dalgaları dış kulak kanalı boyunca kulak zarına ulaşarak zarı titreştirir. Bu titreşim orta kulakta bulunan çekiç, örs, üzengi adı verilen minik kemikçikler ile iç kulak sıvısına aktarılır. İç kulakta yer alan sinir uçlarında elektrik enerjisine dönüştürülen ses dalgaları işitme siniri ile beyin işitme merkezine iletilerek duyma gerçekleştirilir” dedi. Cengiz, “Otoskleroz, orta kulaktaki kemikçik ve iç kulaktaki salyangozun katılaşması sonucu meydana gelir. Bu durum kulakta normal olmayan kemik gelişmesi olarak da ifade edilmektedir. Kulak kireçlenmesinde, iç kulakta bulunan kemik duvarı hasar görmektedir ve bu da iç kulak girişinde süngerimsi kemik yapısının meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu kemikleşme, kulağın içindeki çalışma sistemini önleyerek işitme kaybına neden olur” diye ekledi.



BAŞ DÖNMESİ VE TİTREME EŞLİK EDER

• Orta kulak kireçlenmesinin ilk gösterdiği belirti, tek kulağı ya da her iki kulağı birden etkileyebilen yavaş bir şekilde ilerleyen işitme kaybıdır. Bu işitme kaybının şiddeti değişik gösterebilmektedir.

• Kulakta meydana gelen kireçlenmeyi kulakta çınlama, denge kaybı, baş dönmesi, titreme ve devinimsel algı problemleri takip edebilir.

• Hastalık genellikle 20 yaş civarında görülmesine rağmen, 15-45 yaş aralığında da görülebilmektedir.

• Orta kulak kireçlenmesi kadınları erkeklerden daha fazla etkilemektedir.

• Orta kulak kireçlenmesi olan kadınların işitme kaybı hamilelik sırasında artış göstermektedir.

10 kişiden birinin sorunu

Kulak kireçlenmesinde en sık rastlanan ‘otoskleroz’, her 10 kişiden birinde görülebilmektedir. Kadınlarda ve genetik geçmişi olanlarda daha sık görülüyor, hamilelikte ise ortaya çıkma ihtimali artıyor. Kulak kireçlenmesi, işitme kaybı ve kulak çınlaması gibi belirtilere neden olmaktadır. Hastalar şiddetli çınlamanın verdiği rahatsızlıktan dolayı işitme kaybının farkında olmamaktadır.

İŞİTME TESTİ YAPILMALI

Hastalığın tanısı için işitme testi yapılmalıdır. Bu test sayesinde işitme kaybının derecesi, nereden kaynaklandığı tespit edilmektedir. Diapozon adı verilen bir muayene aleti ya da odyometri adı verilen ve özel cihazlarla, sesten yalıtılmış kabinlerde yapılan işitme ölçümleri tanının konulmasında önemli rol oynamaktadır. Odyogram adı verilen işitme ölçüm sonucu ile hastalığın ameliyatla düzelecek safhaya gelip gelmediği de belirlenmektedir.