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10 Aralık 2021 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 07:00:00

Kulak içi kulaklıklar sağır bırakabilir

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Uzmanlar, kulak içine takılan kulaklıkların uzun süreli ve yüksek sesli kullanımının organ yapısına zarar verebildiğini söyledi.

Kulak içi kulaklıkların sesi direkt olarak kulak kanalına ilettiğini ifade eden Prof. Dr. Cem Uzun, "Çünkü gürültü düzeyini dışarıya yansıtmadan direkt kulağa aktarmış oluyor. O yüzden biz gürültüden etkilenmiş kişilere kulak içine takılan kulaklıklarla müzik dinlememelerini, kulaklık takmak durumunda kalırlarsa da kulağı tamamen örten kulaklıklar tercih etmesini öneriyoruz. Bu şekilde ses direkt kanala verilmiş olmaz" dedi. Uzun, kulak içi kulaklıkları uzun süreler takan kişilerin belli aralıklara işitme testi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Etiketler : kulak içi kulaklık sağır yüksek ses sağlık
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