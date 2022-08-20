Küçük kesili koroner by-pass mümkün

Gelişen teknoloji sayesinde pek çok kalp hastalığı gibi koroner arter hastalığının da minimal invaziv cerrahi girişim ile tedavi edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Gökçe Şirin, "Bu yöntem sayesinde komplikasyon ve yatış süresi gibi pek çok problemin önüne geçilebilecek. Küçük kesi koroner by-pass ameliyatı ile komplikasyon riskleri büyük oranda azalacak" dedi. Şirin, "Minimal invaziv cerrahi yöntemler, hastanın vücut bütünlüğü ve sağlıklı vücut fizyolojisi üzerinde normal cerrahi yöntemlere oranla çok daha az olumsuz etki yaratır. Bu sayede, daha önce de belirttiğimiz gibi, riskli grup olarak adlandırılan 65 yaş üstü hastalar ve ek kronik hastalığı bulunan kişiler için de uygun bir girişim olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

