Krup ilkbaharda daha sık görülüyor

Kovid-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonu olan krup, çoğunlukla küçük yaştaki çocukları etkiliyor. Viral kaynaklı krup olgularının yüzde 80'inin 5 yaşın altında olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, "Özellikle 6 ay ile 3 yaş arasında çocuklarda ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla görülen krup, virüslerin ya da bakterilerin sebep olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Krup özellikle kreş ve okul gibi kalabalık ortamlarda yakın temas, hapşırma ya da öksürme ile havaya saçılan damlacıklardaki virüslerin ağız ve burun yoluyla alınması sonucu başkalarına da hızlıca bulaşır. Evde tedavisi devam eden çocukların bol sıvı tüketimi ve bolca dinlenmeleri önemli. Eğer solunum güçlüğü, iştah kaybı gibi belirtiler şiddetlenirse hızlıca en yakın sağlık merkezine başvurulmalı" dedi.

