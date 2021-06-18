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18 Haziran 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 08:00:00

Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı

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Uzmanlar kalp, şeker ve tansiyon hastalarının uyanır uyanmaz spor yapmamasını önerdi.

Uzmanlar kalp, şeker ve tansiyon hastalarının uyanır uyanmaz spor yapmamasını önerdi. Prof. Dr. Cengiz Köksal, 45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu belirtti. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının spor yaparken vücudunu dinlemesi ve ona göre hareket etmesi gerektiğine işaret eden Köksal, "Kalp, şeker ve tansiyon hastalığından muzdarip olanlar için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı" şeklinde konuştu.

Etiketler : Uzmanlar kalp şeker ve tansiyon Dr. Cengiz Köksal
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