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07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00:00

Kronik böbrek hastalığı sessiz ilerliyor

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Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu Kronik böbrek hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Kronik böbrek hastalığının önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, "Ülkemizde her 6-7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır. Hastalık son aşamaya kadar belirti vermeden ilerleyebildiğinden, pek çok böbrek hastasının hastalığından haberi olmamaktadır" dedi. Prof. Dr. Memnune Sena Ulu, böbrek sağlığının korunmasına yönelik dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı; "Gün içerisinde yeterli sıvı alımına dikkat edilmeli, suyun yerini herhangi bir içeceğin tutmadığı unutulmamalıdır. Düzenli egzersiz, hareketli yaşam alışkanlık haline getirilmelidir. Kilo kontrolü sağlanmalı, dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Tütün ve tütün ürünleri bırakılmalı, alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Diyabet-hipertansiyon gibi hastalıklarda düzenli nefroloji kontrolleri ihmal edilmemelidir."

Etiketler : böbrek nefroloji memnune sena ulu
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