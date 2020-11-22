  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korona aşısıyla ilgili tüm detaylar...
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Mükemmel ilişkilere sahibiz
Biden, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygular mı?
Fransa'da sokaklar karıştı! Macron bizi korumuyor
‘Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
SMA'lı Ayaz için son 7 ay
3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği
Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor
Otomobil almanın tam zamanı!
Hollanda yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!
Kasksız, ehliyetsiz,, ruhsatsız moto-kuryeye ceza!
Fransa'da sarı yelekliler yine sokakta! Paris ve Rennes'deki eylemler devam ediyor
Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi koronavirüs ve global ekonomik kriz oldu
Tarihe gönüllü oldu
Evlilik teklifinin ardından ayrılık
Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız
Görme engellilere Google'dan koşu uygulaması
Ben ikiziyim
Çocuk hakları için maske
‘Sol Yanım' başlıyor
22 Kasım 2020 Pazar 09:36:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 09:36:00

Kronik ağrı psikolojiyi bozabilir

ABONE OL

Kronik ağrılar insanın hayat kalitesini son derece olumsuz etkileyen ve psikolojisini bozan bir durum haline gelebiliyor.

7 gün 24 saat ve aylarca bir ağrının etkili olabileceğini belirten uzmanlar, ağrının seviyesinden ziyade hastanın hissettiği ağrı şiddetini önemsediklerini söyledi. Uzmanlara göre ağrı düşük şiddette de olsa mutlaka önemsenmeli ve ihmal edilmemeli. Üsküdar Üniversitesi Npistanbul Beyin Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, üç aydan fazla süren süren ağrıların kronik ağrılar olduğunu belirterek, “Kronik ağrılar insanın yaşam kalitesini düşürmektedir. Artık eskiden yapmaktan mutluluk duyduğu şeyleri yapmamaya, devamlı ilaç kullanmaya, gerginlik, uyku bozuklukları, tükenmişlik, toplumdan uzaklaşma, çalışıyorsa işini aksatmaya başlar. Aslında büyük bir mutsuzluk kaynağıdır ağrı. Doğal olarak da kişinin ve hatta yakın çevresinin, ailesinin psikolojisini etkiler. Sonuçta kronik ağrı psikolojik bozukluğa neden olabildiği gibi bazı psikiyatrik durumlar da ağrı nedenlerinin arasında önemli yere sahip. Kronik ağrısı olan hastanın mutlaka psikiyatrik olarak da değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. 

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
'Hayatımda hala kimse yok'

'Hayatımda hala kimse yok'
Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!

Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!
Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı

Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı
Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz

Gökçe'den farkındalık için dikkat çeken poz
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER