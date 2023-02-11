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11 Şubat 2023 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 08:30:00

Kriz fırsatçılığı patolojik bir sorun

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Deprem bölgesinde görülen yağma ve kriz fırsatçılığı girişimleri acıyı daha da katlıyor. Sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan, bu fırsatçıların yaygınlığının artmasının toplumda bazı patolojik durumların ortaya çıktığını gösterdiğini söyledi.

Deprem bölgesinde görülen yağma ve kriz fırsatçılığı girişimleri acıyı daha da katlıyor. Sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan, bu fırsatçıların yaygınlığının artmasının toplumda bazı patolojik durumların ortaya çıktığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin acısını yaşıyor. Binlerce can kaybı yaşanırken; deprem bölgesinde zaman zaman görülen yağma ve kriz fırsatçılığı girişimleri ise acıyı daha da katlıyor. Tarihin her döneminde her toplumda felaketler ya da ekonomik krizler sırasında bu durumdan nemalanmaya çalışan fırsatçıların olabileceğini belirten Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, bu fırsatçıların sayı ve yaygınlığının artmasının toplumda bazı patolojik durumların ortaya çıktığını gösterdiğini kaydediyor. Fırsatçılığın her alanda görülebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Barış Erdoğan, "Maalesef deprem sonrası ev kiralarının artmasından tutun da orman yangını sırasında söndürme malzemelerinin fahiş fiyatlarla satılmasına kadar her alan ve iş kolunda son zamanlarda başkalarının mağduriyetinden büyük ekonomik kazanımlar elde etmeye çalışan kriz fırsatçılarının olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

AHLAKİ VE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM GEREKLİ

Bugün deprem fırsatçılarını kınayan bir kesimin, yarın aynı mantığı içselleştirdiğinden başka bir toplumsal krizde başka bir ürünün ya da hizmetin fırsatçısı konumuna da rahatlıkla gelebileceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "O yüzden meseleyi 'sen-ben' sorunundan çok toplumsal bir sorun olarak görmek ve çözüm aramak zorundayız. Bu fırsatçılık konusuyla ilgili iki yönlü adım atmak gerekiyor. İlki devletin ve kamu otoritelerinin kriz anlarında vahşi bir hal alan serbest piyasaya elindeki güçle çeşitli şekillerde müdahale etmesi gerekiyor. Tıpkı hükümetin kira zam oranlarını yüzde 25 oranında sabitlemesi gibi. Bir diğer adım ise maddi başarının bir kültürel değer olarak bu kadar yüceltilmesinin önünü kesecek ahlaki ve zihinsel dönüşümden geçmek gerekiyor."

Etiketler : Kriz fırsatçılığı patolojik bir sorun Sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan Prof. Dr. Barış Erdoğan

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