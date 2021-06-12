Türkiye dünyada 10'a girdi... Kritik eşik aşıldı

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12 Haziran 2021 Cumartesi 08:59:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 08:59:00

Kritik eşik aşıldı: Günlük aşılama 600 bine yükseldi

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Günlük aşılama 600 bine ulaştı. Türkiye, ilk dozun vurulduğu 14 Ocak'tan bu yana 32.5 milyondan fazla aşı yaparak dünyada ilk 10' a girdi. Son iki günde yapılan doz 1 milyon 120 bine ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, tedbirleri en erken uygulayan ülkeler arasında yer alan Türkiye, aşılama çalışmalarında da aynı reaksiyonu gösterdi. Türkiye, bir yandan yerli aşı üretimi için çalışma yürütürken diğer yandan da DSÖ'den onay alan Sinovac ve BioNTech anlaşmalarıyla aşılama çalışmalarını hızlandırdı.

HAFTA BAŞI 40 YAŞ BAŞLIYOR

Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başlayan mücadelede ilk olarak yüksek risk grubu olan 95 yaş üstünün aşılanmasına başlandı. Aşı sevkıyatıyla entegre olarak yürütülen program bu hafta 45 yaşa kadar düştü, hafta başında ise 40 yaşa başlanacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı; öğretmenler, üniversite öğretim üyeleri ve personeli, sanatçılar, avukatlar, kuaförler, gıda ve hizmet sektörü çalışanlarını da yaş sınırı olmaksızın aşılama programına dahil etti. Hizmet sektörünün aşılanmasıyla toplumsal bağışıklıkta önemli bir düzeye ulaşılacağı belirtildi.

2 GÜNDE 1 MİLYON DOZ YAPILDI

Aşı vurulacak grup çeşitliliğinin artmasıyla uygulanan doz miktarı da her gün yükselerek devam ediyor. Türkiye'de 9 Haziran'da 299 bin 494'ü ilk doz, 98 bin 89 ikinci doz olmak üzere toplam 397 bin 583 aşılama yapıldı. Bu rakam 10 Haziran'da; ilk doz 428 bin 437, ikinci doz 91 bin 794 olmak üzere toplamda 520 bin 337 kişi oldu. Böylece sadece iki günlük aşılama 1 milyon doza yaklaştı.

TÜRKİYE İLK 10'DA

Türkiye, hızlı ve planlı aşılama programıyla Rusya, Kanada, İspanya gibi birçok ülkeyi geride bıraktı. 32.6 milyon doz aşıyla dünyada ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, nüfusa oranla aşı oranında ise listede 7. sırada yer alıyor.

ÜLKE VERİLEN DOZ SAYISI

Çin 845 milyon

ABD 306 milyon

Hindistan 240 milyon

Brezilya 75.9 milyon

Birleşik Krallık 69.7 milyon

Almanya 59 milyon

Fransa 42.5 milyon

İtalya 40.5 milyon

Meksika 36.2 milyon

Türkiye 32.6 milyon

Rusya 32 milyon

33 MİLYONA YAKLAŞTIK

1.Doz: 19.175.986

2.Doz: 13.570.913

Toplam aşı: 32.746.899

SIRA TAKSİCİLERLE KURYELERDE

Sağlık Bakanı Koca aşılamanın tanımlandığı yeni meslek gruplarını açıkladı:

* Şehiriçi ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar.

* Şehirlerarası ulaşımda görev yapanlar.

* Taksi ve dolmuş esnafı.

* Kargo ve kurye çalışanları.

* Yeşil pasaportlu ihracatçılar.

BAROLARA İZİN

İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren üye sayısı 400'ün altındaki baroların pazar hariç diğer günlerde, üye sayısı 400'ün üzerindeki baroların 26-27 Haziran'dan itibaren genel kurullarının yapılmasına izin verdi.

Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen berber, kuaför, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşılarını olmaya başladı. İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hedef, aktif hayatın ve hizmetin içinde, risk grubu yüksek olanları bir an evvel aşılama. Böyle giderse, haziran sonu toplumun yüzde 50'den fazlası bağışıklık kazanacak" dedi. İlk doz aşısını olan kuaför Eren Uğur "Ailemizden dolayı eve çekinerek gidiyoruz. Aşı psikolojik olarak rahatlatacak. Tüm meslektaşlarım aşı olsun" dedi.

BİONTECH 6 SAAT DAYANIYOR MUTLAKA AŞINIZI OLMAYA GELİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından BioNTech randevuları hakkında uyarıda bulundu: "Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."

RANDEVULARI İSRAFI ÖNLEMEK İÇİN ERTELİYORUZ, VATANDAŞIMIZ KIZMASIN

Dr. Abdullah Uçar, BioNTech aşılarının israf olmasını engellemek için yaptıkları uygulamayı şöyle anlattı: "Bir aşı şişesinde 6 kişilik doz bulunuyor. Aşı şişeleri sulandırıldıktan sonra tekrar dondurulamıyor. Eğer aşı şişesi sulandırıldıktan sonra randevulu 6 kişiden gelmeyenler olursa uygulanmayan dozlar çöpe gidiyor. ASM'lerde aşı israfını en aza indirmek için 6 kişi bir araya gelmeden aşıyı sulandırmıyoruz. 4 kişi gelmiş ve 2 kişi gelmemişse bu 4 kişinin uygulamasını bir sonraki güne erteliyoruz. Vatandaşımızdan bunu anlayışla karşılamalarını, sağlık personeline tepki göstermemelerini rica ediyoruz."

Etiketler : türkiye aşı korona aşı tablosu
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