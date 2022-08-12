Kreş kazalarında ilk yardım hayat kurtarır

Çocuklar kreşlerde su dolu oyun havuzlarına düşüp boğulma tehlikesi atlatabilir, elektrik kaçaklarına tutulabilir, küçük cisimleri yutabilir ya da üzerlerine ağır bir şeyin düşmesiyle yaralanabilir. Ailelerin kreşte ilk yardım bilen yetkililerin görev aldığından emin olmaları gerekiyor.



Yazın kreşlere devam eden çocuklar için, yeterli tedbirlerin alınmadığı ortamlar tehlike saçabilir. Çocuklar kreşlerde su dolu oyun havuzlarına düşüp boğulma tehlikesi atlatabilir, elektrik kaçaklarına tutulabilir, küçük cisimleri yutabilir ya da üzerlerine ağır bir şeyin düşmesiyle yaralanabilir. Ailelerin kreş ortamlarını denetlemesi ve kreşte ilk yardım bilen yetkililerin görev almasından emin olmalarını ifade eden Dr. Ferit Şeyhzade, "İlk yardımda öncelikli olarak yapılması gereken 3 aşama vardır. Bunlar; hastanın güvenliğini sağlamak (olayın gerçekleştiği yerde gerekli emniyet tedbirlerini almak, örneğin elektrik kaçakları gibi durumlarda), yaşanan olay sonucu hastaya ne olduğunu anlamak, ilk yardım uygulaması ve acil müdahale sağlık ekibini / ambulansı çağırmaktır. İlk yardım müdahalesine başlamadan önce çevre güvenliğinden emin olunmalıdır. Eğer çocuğun bulunduğu yerde başka bir kaza olma olasılığı varsa yaşanılan olayın durumuna göre çocuk dikkatli bir şekilde oradan uzaklaştırılmalıdır ya da tehlike oluşturabilecek durum ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

HER OLAYDA YAPILMASI GEREKEN FARKLI

Dr. Ferit Şeyhzade, en sık görülen kazaları şu şekilde sıraladı:

- Suda boğulma durumlarında çocuklar sudan çıkartılınca, varsa kusmuk gibi cisimler temizlenmeli, sırt üstü sert bir zemine alınmalıdır. Bilinç kontrolü yapılmalı, hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilmeli, temel yaşam desteği sağlanmalı ve vakit kaybetmeden ambulans çağırılmalı ya da sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

- Çocuğun vücudunun herhangi bir yerinde yapışık kene görüldüğünde ise ilk önce panik yapılmamalı, bu konuda herhangi bir tecrübeniz yoksa kene vücuttan çıkarılmaya çalışılmamalı, ezilmemeli, başı kopartılmamalı, parçalanmamalı, ısı ve kimyasal herhangi bir madde uygulanmamalıdır. Sağlık kuruluşuna götürülmeli müdahale orada olmalıdır.

- Arı sokması durumundaysa öncelikle arının iğnesi bir an önce cımbız yardımıyla bölgeden çıkartılmalıdır. Yara bol su ve sabunla yıkanarak, enfeksiyon riski azaltılmaya çalışılmalıdır.

- Elektrik çarpması da ne yazık ki sık görülen olaylardandır. Böyle durumlarda önce elektrik sigortadan kesilmeli, kalın tahta veya gazete destesi üzerine basarak ve tahta sopa kullanarak çocuk kenara çekilmelidir ve hemen ambulans çağırılmalıdır.

- Güneş çarpmalarında ise çocuk serin ve havadar bir yere alınmalı, giysileri gevşetilmeli, alabiliyorsa ılık bir duş almalı alamıyorsa ense, boyun ve baş bölgesi ıslak bez ile serinletilmelidir. Kusma ihtiyacı duyuyorsa yan yatırılmalıdır. Güneş ve elektrik çarpmalarında çocuğun şuuru, tıbbi müdahale gerçekleştirilene kadar düzenli kontrol edilmelidir.

- En çok rastlanan kazalardan düşme, ağır eşya-cisim ile yaralanma, zedelenme gibi durumlarda ise ilk önce yetişkinlerin sakin kalmaları ve vakit kaybetmeden ambulans çağırarak destek almaları önemlidir. Ambulans gelene ya da sağlık kuruluşuna gidilene değin uygulanması gerekenler ise, kesiklerde yaranın üzerine temiz bir bez örtülmeli, avuç içi ile en az 5 dakika basınç uygulanmasıdır. Yara antiseptik solüsyonla veya temiz su ile yıkanmalıdır, yara temizliğinde veya kapatmasında pamuk kullanılmamalıdır. Düşmelerde, kırık çıkık veya bir iç kanama ihtimali olabileceğinden çocuk en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Kırık bölge bir tahta ve bez yardımı ile sabitlenmeli, çocuk fazla hareket ettirilmemelidir. Kaza sonucu vücutta şişlik veya morluk oluşmuşsa üzerine buz veya soğuk suyla ıslatılmış bez koyulmalı ve daha fazla şişmesi önlenmelidir.

NASIL TEDBİRLER ALINMALI?

Burada en önemli görev ailelere düşmektedir. Aileler çocuklarını teslim ettikleri kreş, bakımevi ya da okulları denetlemeli, çocuklar için uygun alanlar yaratılmış mı, sağlık ekipmanları eksiksiz ve ulaşılabilir mi kontrol etmeli ve özellikle ilk yardım bilen görevlilerin olup olmadığını sürekli sorgulamalıdır. Kreş kazalarının önüne geçebilmek için bir takım basit önlemler alınabilir. Bunlar; cam ve balkon kapılarını daima kapalı tutarak emniyet kilidi ile sabitlemek, dış kapıların sağlamlığını kontrol etmek, televizyon, dolap gibi ağır eşyaları sabitlemek, elektrik prizlerini kapatmak olarak sıralanabilir. Ayrıca çocukları bilinçlendirmek amacıyla kazalarla ilgili bilgi vermek de önemlidir.