‘Kraken' varyantı hızla yayılabilir

ABD'de hızla yayılan "Kraken" isimli, Kovid-19'a yol açan Omicron alt varyantının Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yaygın hale gelebileceği, ancak şu aşamada endişe etmeyi gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ABD'de "Kraken" alt varyantının hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığı yönünde bildirimde bulunulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yeni varyantın diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğuna yönelik ilk emareler var. Ama daha ağır bir hastalık tablosuna ya da daha şiddetli bir enfeksiyona sebep olup olmadığına dair ise henüz yeterince veri yok. O yüzden, şu aşamada endişe etmemizi gerektirecek bir durum yok. Ancak yine de erken uyarı ve izleme sistemlerinin aktif tutulması lazım ki vakaların seyrinde herhangi bir değişikliğe yol açıp açmayacağı görülebilsin. Bu yeni varyant, Avrupa bölgesinde de giderek baskın varyant haline dönüşüyor. Muhtemelen ülkemizde de ilerleyen günlerde baskın varyant haline dönüşebilir. Şu aşamada, hastalığı geçiren kişilerin kazandığı bağışıklık ve aşının yaygın yapılması sayesinde, Çin'den gelen ilk vahşi tür veya Delta varyantı gibi korkulacak bir duruma yol açması çok az olasılıkla mümkün gözüküyor."

