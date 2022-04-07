Bugünü de gördük! Tek hasta kaldı

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07 Nisan 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 09:00:00

Kovid yoğun bakımlar tek tek kapanıyor: Cerrahpaşa'da tek hasta kaldı

Kaynak: DHA

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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayılarında neredeyse en düşük noktaya ulaşıldığını söyledi.

Aşılama, hafif seyirli varyantlar pandeminin sonunu getiriyor. Türkiye'de Kovid yoğun bakım doluluk oranları ilk kez dibi gördü. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Kovid yoğun bakım doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini belirtti. Demirkıran, "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Geçen yıl hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibarıyla kalan sadece bir kritik hastamız var. Çoğu merkezde yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor ve normal yoğun bakım servislerine çevriliyor" dedi. Ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu da belirten Prof. Dr. Demirkıran şöyle devam etti:

AŞININ ETKİSİ BÜYÜK

"Boş yataklar, diğer hastalarla dolacak. Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, bu yataklara geçecek. Kovid için ise küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, çok ciddi yarar sağladı. Aşılamada oran arttıkça hasta azaldı. Riskli grup hatırlatma aşılamalarını tamamladıkça vakalar daha da düşecek."

TÜRKİYE'NİN SALGIN KARNESİ

İlk vakanın görüldüğü tarih:....... 11 Mart 2020

İlk ölümün görüldüğü tarih:.......15 Mart 2020

Toplam vaka: 14 milyon 775 bin 634

Toplam vefat: 97 bin 666

Toplam iyileşen: 14 milyon 800 bin

İlk aşılama: 13 Ocak 2021

1. doz aşılama: %93.10 (57.788.419)

2. doz aşılama: %85.37 (52.989.037)

3. doz aşılama: 27.663.378

TUNCELİ'DE KOVİD SERVİSİ ARTIK BOŞ

Tunceli'de ocakta 100 bin nüfusta 791.44 olan vaka sayısı bu hafta 218.78'e düştü. Aşılamada 80.3 oranla mavi kategoride yer alan kentte, Kovid servisi ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta kalmadı. Hozat ilçesinde sıfırlanan vaka sayısı, diğer 6 ilçede ise tek haneli rakamlara düştü. Tunceli halkının açık havada bile çoğu kişinin maske taktığı görüldü.

Etiketler : Oktay Demirkıran korona entübe hasta sayısı
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