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19 Ağustos 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 09:00:00

Kovid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı

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AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 vakaların son dönemde aşırı arttığını ancak virüsün akciğer tutulması ve ölümcüllüğünün azaldığını söyledi.

Prof. Dr. Özkan, kronik hastalığı, nakil, karaciğer-böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi rahatsızlığı gibi riskli grupların ise daha çok dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kovid-19'un grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini ümit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Ama yine de hiç kimsenin net bir şey söylemesi mümkün değil bu konuda. Daha çok ağır grip gibi geliyor bize. Bu da tabi sevindirici. Artık akciğer tutulumu çok az görüyor olmak bizi umutlandırıyor, ama tabi ki bakarsınız başka bir mutasyona tekrar döner, inşallah öyle bir şey olmaz. Akciğer tutulumunu bir hayli az görüyoruz artık ve ölümcüllüğü de azaldı. Daha çok ileri yaş hastalar, ciddi kronik hastalığı olan insanlar ya da kanser, immün sistemli düşük hastalarda daha ağır seyredebiliyor, ya da ölümcül olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : korona covid özlenen özkan
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