Kovid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı

Prof. Dr. Özkan, kronik hastalığı, nakil, karaciğer-böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemi rahatsızlığı gibi riskli grupların ise daha çok dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Kovid-19'un grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini ümit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Ama yine de hiç kimsenin net bir şey söylemesi mümkün değil bu konuda. Daha çok ağır grip gibi geliyor bize. Bu da tabi sevindirici. Artık akciğer tutulumu çok az görüyor olmak bizi umutlandırıyor, ama tabi ki bakarsınız başka bir mutasyona tekrar döner, inşallah öyle bir şey olmaz. Akciğer tutulumunu bir hayli az görüyoruz artık ve ölümcüllüğü de azaldı. Daha çok ileri yaş hastalar, ciddi kronik hastalığı olan insanlar ya da kanser, immün sistemli düşük hastalarda daha ağır seyredebiliyor, ya da ölümcül olabiliyor" ifadelerini kullandı.

