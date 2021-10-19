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19 Ekim 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 09:30:00

Kovid geçiren varis hastaları dikkat!

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Vücudumuzdaki kirli kanı taşıyan toplardamarların (ven) hastalığıdır. Damar duvarı yapısındaki bozukluklar veya toplardamarlardaki kanın geriye kaçmasını engelleyen kapakçıkların fonksiyonunu kaybetmesi nedeniyle toplardamarların içindeki basınç artar.

Vücudumuzdaki kirli kanı taşıyan toplardamarların (ven) hastalığıdır. Damar duvarı yapısındaki bozukluklar veya toplardamarlardaki kanın geriye kaçmasını engelleyen kapakçıkların fonksiyonunu kaybetmesi nedeniyle toplardamarların içindeki basınç artar. Sonuç olarak toplardamarlar zamanla genişler ve deforme olur. Kabaca tanımlayacak olursak venlerin kanı geriye kaçırmasına venöz yetmezlik, damarların belirgin hale gelmesine ise varis denir. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu, "Kovid hastalığının bacak varislerini doğrudan artırıcı bir etkisi bilinmemekle beraber bu hastalarda tromboz (pıhtı) ve tıkanıklık ihtimalinin arttığı bilinmektedir. Varis hastalarında da tromboz ihtimali daha yüksek olduğu için koronavirüs geçiren varis hastalarında toplardamar tıkanıklığı ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir" dedi.

KAŞINMASI NE ANLAMA GELİR?

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu, "Varislerin kaşınması genellikle ciltte incelme ve renk değişikliği meydana geldiğinde görülür. Bu durum varislerin klinik olarak ileri seviyede olduğunun göstergesi olabilir. İncelmiş ciltteki varislerin kaşınması bacakta ciddi kanamalara neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : ven hastalığı pıhtı korona Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu tromboz
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