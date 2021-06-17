Kovid fazla kiloları sever!

Yazın gelmesi ile en çok şikâyet edilen konuların başında yer alan fazla kiloların, pandemi döneminde daha fazla risk barındırdığına dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Yaşadığımız salgın döneminde kilo vermek bambaşka bir anlam taşıyor. Çünkü fazla kilolar ve beraberinde ortaya çıkan insülin direnci gibi metabolik problemler Kovid-19'a yakalanma, yakalanıldığında da hastalığın ağır seyretme, hatta ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. Bu süreçte ideal kilonuzu yakalamanız önemli, bunu da öyle diyet listeleriyle, moda rejimlerle değil sağlıklı beslenerek yapmalısınız. Yanlış diyetler ile bağışıklığınızı düşürmeyin" diyor.



DİYETİNİZDE YAĞ DA OLSUN

Dr. Ümit Aktaş şu önerilerde bulunuyor; "Bilinenin aksine yağ tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur, bize kaliteli ve yüksek enerji verir. Diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Karbonhidratlar da kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur. Eğer sizi fazla kilolardan koruyacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Yağın glisemik indeksi sıfırdır ve kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Besinlerin kalorilerine değil glisemik indekslerine bakın. Tereyağı, tüm hayvansal yağlar ve saf sızma zeytinyağı kan şekerinizin dengeli seyretmesinde en önemli yardımcınızdır. Sabah kahvaltınızda bol tereyağlı yumurta olsun, yanına tam yağlı peynirinizi ve zeytininizi yiyin, kendinizi saatlerce tok hissedersiniz."