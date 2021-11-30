Kovid erken doğum riskini artırır

Bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 hafta erken doğması olarak bilinen prematüre doğum nedenlerine koronavirüs de eklendi. Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne adayları, hastalığı ağır geçiriyor. İlaç tedavisine başlanması için vaktinden erken sezaryen yöntemiyle alınan bebekler de anne iyileşinceye kadar annesinden ve anne sütünden mahrum kalıyor. Prof. Dr. Hanifi Soylu şunları söyledi; "Anne adaylarında bebeğini koruma içgüdüsüyle aşılanmama eğilimi var. Bunu da anneler çoğunlukla 'Bebeğe bir zararı olur' endişesiyle yapıyorlar. Aslında olaya tam tersinden bakmak lazım. Bu bebekler bu kadar küçük doğdukları zaman asıl zararı o zaman görüyorlar. Anne yoğun bakıma girme durumunda olduğu için bebeği doğurtmak zorunda kalıyorlar. Anneye zararı oluyor ki; maalesef kaybettiğimiz birçok anne var. Bir de annenin bu kadar ağır şartlarda doğum yapma mecburiyetinden dolayı hem prematür hem de olumsuz şartlarda doğduğu için buraya yatmak zorunda olan bebekler var. Bu bebekler diğerlerine göre biraz daha şanssız. Annelerin aslında bebekleri koruma içgüdüsüyle yaptıkları bu karar tamamen bebeklerin zararına oluşacak bir karara dönmüş oluyor. Bebeği korumak için yaptığınız şey aslında bebeğinizin, korunmasına değil, bebeğinizin dış ortama karşı hassas hale gelmesine zemin hazırlıyor. Lütfen buna kulak versinler. Bunun acısını hep beraber yaşıyoruz, bebeklerle beraber yaşıyoruz, bütün ekip olarak yaşıyoruz."

