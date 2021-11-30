VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı
Başkan Erdoğan'ın "arabuluculuk" teklifine Ukrayna'dan cevap
Gerginlik tırmanıyor! Orduya talimat verdi
Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı
Türkiye'nin NATO'ya mesajı net: Geri adım atmayacağız
"Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi düşecek"
Bir Müslüman ülke daha kendi SİHA'sını yapıyor
İzmir'de korkutan deprem
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Kasım
Boy kısalığıyla birlikte diyabet gelişebilir
Kalp krizine karşı el ve ayağı sıcak tutun
Tansiyonu olan pancar yesin
Kovid erken doğum riskini artırır
'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin
NATO'dan Rusya'ya `Ukrayna` uyarısı
Türkiye'de 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
Okullar bir çok ilde tatil edildi!
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
7 ilde kuvvetli fırtına bekleniyor
Kastamonu'da bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran
İstanbul'u fırtına vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Turkcell Sponsorluğunda güvenli verinin geleceği zirvesi gerçekleşecek
30 Kasım 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 07:30:00

Kovid erken doğum riskini artırır

ABONE OL

Bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 hafta erken doğması olarak bilinen prematüre doğum nedenlerine koronavirüs de eklendi.

Bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 hafta erken doğması olarak bilinen prematüre doğum nedenlerine koronavirüs de eklendi. Hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne adayları, hastalığı ağır geçiriyor. İlaç tedavisine başlanması için vaktinden erken sezaryen yöntemiyle alınan bebekler de anne iyileşinceye kadar annesinden ve anne sütünden mahrum kalıyor. Prof. Dr. Hanifi Soylu şunları söyledi; "Anne adaylarında bebeğini koruma içgüdüsüyle aşılanmama eğilimi var. Bunu da anneler çoğunlukla 'Bebeğe bir zararı olur' endişesiyle yapıyorlar. Aslında olaya tam tersinden bakmak lazım. Bu bebekler bu kadar küçük doğdukları zaman asıl zararı o zaman görüyorlar. Anne yoğun bakıma girme durumunda olduğu için bebeği doğurtmak zorunda kalıyorlar. Anneye zararı oluyor ki; maalesef kaybettiğimiz birçok anne var. Bir de annenin bu kadar ağır şartlarda doğum yapma mecburiyetinden dolayı hem prematür hem de olumsuz şartlarda doğduğu için buraya yatmak zorunda olan bebekler var. Bu bebekler diğerlerine göre biraz daha şanssız. Annelerin aslında bebekleri koruma içgüdüsüyle yaptıkları bu karar tamamen bebeklerin zararına oluşacak bir karara dönmüş oluyor. Bebeği korumak için yaptığınız şey aslında bebeğinizin, korunmasına değil, bebeğinizin dış ortama karşı hassas hale gelmesine zemin hazırlıyor. Lütfen buna kulak versinler. Bunun acısını hep beraber yaşıyoruz, bebeklerle beraber yaşıyoruz, bütün ekip olarak yaşıyoruz."

Etiketler : Prof. Dr. Hanifi Soylu koronavirüs prematüre doğum
Tiyatro yapmayı çok istiyordum

Tiyatro yapmayı çok istiyordum
Hadise'nin büyük beden koleksiyonu

Hadise'nin büyük beden koleksiyonu
Dayı'ya yoğun ilgi

Dayı'ya yoğun ilgi
Sokakta buldu sahiplendi

Sokakta buldu sahiplendi
Açılış Gülşen'den

Açılış Gülşen'den
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"

"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"
Villa davasında mutlu son

Villa davasında mutlu son
Avrupa turnesine çıktı

Avrupa turnesine çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER