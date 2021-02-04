  • BIST
    1534.9
  • Dolar
    7,1374
  • Euro
    8,5628
  • Altın
    410,1320
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 462 bini geçti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketiyle ilgili açıklamasını olumlu...
ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş
Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı, seri üretime geçti
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
"Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"
Sincar harekatı terör örgütünü panikletti
Bu mezarın yönü görenleri şaşırtıyor
Pandemide metabolizmayı durduran hatalar
Kovid endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor
Akıllı ilaç sağ kalım oranını 3 kat artırıyor
Kışın altıncı hastalık riskine dikkat
İşte günlük burç yorumları
Spor aşkına her gün yollarda
Atların kar üstünde yarış hazırlığı
Dünyaya açılacak imza
Türkiye'nin başarısı DSÖ'nün dergisinde baş yazı oldu
Maske yanlış yerde!
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Öykü Gürman yeni yılın ilk konserini online verecek
Aşk bitti film geldi
Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi
Türkiye nüfusu açıklandı
Halil Sezai hayatını değiştiriyor!
04 Şubat 2021 Perşembe 17:22:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 17:22:00

Kovid endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor

ABONE OL

Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma korkusu nedeniyle rutin kontrollerin aksatılması, sağlık kuruluşlarında kaynakların pandemiyi önlemeye odaklanması, özellikle kanser tanısı ve tedavisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.

Yapılan çalışmalar standart kanser taramalarında yüzde 90'a yakın azalma olduğunu gösteriyor. Bu durumun korkutucu yansıması ise ileri evre kanserlerde artış! Öyle ki istatistiki çalışmalar ileri evre kanser tanısının bir öncesi yıla göre yüzde 75 oranında arttığını gösteriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında yaptığı açıklamada; meme, kolon ve akciğer kanserlerine bağlı ölümlerde önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 10-15 oranında artış öngörüldüğünü kaydediyor. Tanı ve tedavi seçeneklerindeki gelişmeler sayesinde son 25 yılda kanser ölümlerinde yaklaşık yüzde 25'lik bir düşüş yaşandığını belirten Prof. Dr. Gökhan Demir, "Pandemi sonrasında kanser tanı ve ölüm oranlarının önceki yıllara dönmemesi için kanserle ilgili olabilecek tüm yakınmalarda zaman geçirmeden hastaneye başvurulmalı, rutin kontroller aksatılmamalı" diyor.

Etiketler : sağlık koronavirüs kanser kanser tanısı
Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi
Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı

Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç: Oyuncu güzel değil kabiliyetli olmalı
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı

Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
Mutluyuz

Mutluyuz
Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti

Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı

Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
Sete Hande sürprizi

Sete Hande sürprizi
Müziğe göz kırptılar

Müziğe göz kırptılar
Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

Alişan'dan yeni paylaşım! 'Haftaya dört kişiyiz'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER