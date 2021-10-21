VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Başkan Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya mesaj
Rusya'dan NATO'ya ültimatom
"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"
Türkiye "Parlatino'ya gözlemci oldu!
Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti!
Ayşenur Arslan'dan skandal sözler
Mossad casuslarına MİT operasyonu
Millet İttifakı'nda gayrıresmi önseçim! Peş peşe hamleler!
21 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00

Kovid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur

ABONE OL

Uzmanlar, Kovid-19 pandemisinin mevsimsel gribe evrilebilmesi için aşılamanın artması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, Kovid-19 pandemisinin mevsimsel gribe evrilebilmesi için aşılamanın artması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Pandemi devam ettikçe tekrarlayan doz aşılar da devam edecektir. Kovid-19'un sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak" dedi. Prof. Dr. Oğuztürk, "Pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin kesin bir tarih vermek reel ve rasyonel olmayacaktır. Pandemi endemik veya mevsimsel bir sürece evrilirse o anlamda bizim eski yaşantımıza yakın bir yaşam düzenine kavuşmamız sağlanacaktır. Grip hastalığı her sene bu sezonda yani sonbahar kış döneminde sıkıntı oluşturuyor. Kovid-19'un başka alt grupları da var; onlar da yine bu grip virüsü gibi gribe benzer rahatsızlıklar zaten yapıyordu. Kovid-19'u yapan koronavirüsün bir alt grubu. Kovid-19 hastalığı dışında da hastalıklara sebebiyet veren koronavirüsler var. Eskiden de sonbahar kış sezonunda bu tür şikayetler yapıyordu; ama pandemi yoktu. Bu anlamda yine öyle bir sürecin gerçekleşme ihtimali olabilir; ama dediğim gibi bu sadece aşıya bağlı" diye konuştu.

Etiketler : Kovid-19 pandemisi mevsimsel grib evrilebilm aşı
Sahneden çocuk isteği

Sahneden çocuk isteği
Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar

Dava Ersoy'un kendine biçtiği değer kadar
Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
Kavgayla ilgim yok

Kavgayla ilgim yok
Ekranın yeni ikilisi

Ekranın yeni ikilisi
İnzivaya çekiliyor

İnzivaya çekiliyor
Şiir duygu ister

Şiir duygu ister
Hayvansever Sinem

Hayvansever Sinem
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER