Kovid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur

Uzmanlar, Kovid-19 pandemisinin mevsimsel gribe evrilebilmesi için aşılamanın artması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Pandemi devam ettikçe tekrarlayan doz aşılar da devam edecektir. Kovid-19'un sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak" dedi. Prof. Dr. Oğuztürk, "Pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin kesin bir tarih vermek reel ve rasyonel olmayacaktır. Pandemi endemik veya mevsimsel bir sürece evrilirse o anlamda bizim eski yaşantımıza yakın bir yaşam düzenine kavuşmamız sağlanacaktır. Grip hastalığı her sene bu sezonda yani sonbahar kış döneminde sıkıntı oluşturuyor. Kovid-19'un başka alt grupları da var; onlar da yine bu grip virüsü gibi gribe benzer rahatsızlıklar zaten yapıyordu. Kovid-19'u yapan koronavirüsün bir alt grubu. Kovid-19 hastalığı dışında da hastalıklara sebebiyet veren koronavirüsler var. Eskiden de sonbahar kış sezonunda bu tür şikayetler yapıyordu; ama pandemi yoktu. Bu anlamda yine öyle bir sürecin gerçekleşme ihtimali olabilir; ama dediğim gibi bu sadece aşıya bağlı" diye konuştu.

