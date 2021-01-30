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30 Ocak 2021 Cumartesi 22:12:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 22:49:00

Kovid-19'a yakalananlarda kalp-damar hastalığı riski artıyor

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Kardiyovasküler hastalıkların dünyadaki ölümlerin bir numaralı sebebi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan Kovid-19 hastalarında da kalp rahatsızlıkları gelişebildiğine dikkat çekti.

Kovid-19 virüsünün kalp damar sistemini de etkilediğini vurgulayan Dr. Ateş, kardiyovasküler hastalığı olanlarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 10 iken sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 arasında seyrettiğini belirtti. Kovid-19 virüsüne bağlı zatürre gelişen hastalarda pıhtılaşmada artış ve vücutta yangının (inflamasyon) uzun süre devam ettiğini belirten Dr. Ateş, "Artmış inflamasyon, koroner arter hastalığı ve diğer vasküler hastalıkların en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle virüsün uzun dönemde de kalp damar hastalığı riskini artırabileceği düşünülüyor" şeklinde konuştu. Dr. Ateş, salgın sürecinde kalp hastalarının rutin kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin de altını çizdi.

Etiketler : Kovid-19 kardiyovasküler pandemi
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