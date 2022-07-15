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15 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 08:30:00

Kovid-19'a karşı bireysel tedbirleri yeniden almalıyız

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Prof. Dr. İsmail Balık, artan Kovid-19 vaka sayılarına işaret ederek, "Bireysel tedbirlerimizi bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, artan Kovid-19 vaka sayılarına işaret ederek, "Bireysel tedbirlerimizi bugünlerde yeniden almaya başlamamız gerekiyor. Toplu taşımada, kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi. İleri yaştakiler ve kronik hastalıkları bulunanların, hastalığı ağır geçirme riski altında bulunduğuna dikkati çeken Balık, tam doz aşı olanlar ve hastalığı geçirenlerle nüfusun yüzde 80'inde toplum bağışıklığının oluştuğunu belirtti. Balık, "Fakat son varyantlar, toplum bağışıklığını azaltan bir etkiye sahip. Özellikle Omicron'un alt türleri BA.4 ve BA.5'in hem hastalığı geçirmeyle hem de aşıyla oluşmuş antikorların etkisini azalttığı ortaya çıktı" bilgisini paylaştı.

Etiketler : Kovid-19 Omicron BA.4 ve BA.5
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