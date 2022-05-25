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25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:10:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:10:00

Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 922 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 687 bin 693 doza yükseldi.

Türkiye'de en son 3 Ağustos 2020'de 1000'in altında açıklanan günlük Kovid-19 vaka sayısı, dün ilk kez 1000'in altına inmesinin ardından bugün de 922 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1105 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 687 bin 693 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez dün 1000'in altına inmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Etiketler : Kovid-19 vaka sayısı Türkiye Sağlık Bakanlığı
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