Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.