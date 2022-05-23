Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.
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