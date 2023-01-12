Kovid-19, tüberkülozun tanı ve tedavisini olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, Kovid-19'un tüberkülozun tanı ve tedavisine olumsuz etkisinin devam ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, hastalığın, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma sonucu ortama yayılan mikrobun solunum yoluyla alınmasıyla bulaştığını anlatarak, şöyle devam etti: "Tüberküloz hastasıyla aynı ortamda bulunma süresi, ortamın büyüklüğü ve havalanma düzeyi, basilin bulaşmasında önemli olan faktörlerdendir. En sık bulaşma, hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına olur. Düzenli ilaç kullanımıyla basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda, ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur." Hastalığın genel yakınmalarını halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş ve gece terlemesi olarak sıralayan Balbay, 2-3 haftadan uzun süren ve nonspesifik antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen klinik yanıt alınamayan öksürük varlığında tüberküloz hastalığından şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.

