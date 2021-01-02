Kovid-19 sonrasında ağrı varsa dikkat!

Söz konusu tabloya yanma, uyuşma, karıncalanma, donma, elektrik çarpması, üşüme hissizlik gibi nöropatik ağrı bulguları da eşlik edebildiğine dikkati çeken Uzm. Dr. İlknur Can, "Böyle bir şikayette doğru hekime gidilmesi gerek aksi takdirde şikayetler aylarca sürebiliyor" ifadesini kullandı. Hastaların vakit kaybetmeden fizik tedavi hekimine başvurmaları gerektiğine dikkati çeken Can, şu ifadeleri kullandı: "Bu ağrılar kişilerin hayat kalitesini düşürürken, psikolojisini ve aile yaşantısını da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca iş gücü kaybına neden olarak toplumsal sonuçlar doğurabilir. Kişi Kovid 19 enfeksiyonunu atlatmış olsa dahi ağrıları geçmediği için sürekli endişeli bir ruh hali içinde bulunur. Oysa hayatı dayanılmaz hale getiren bu ağrıların tedavisi mümkündür."

