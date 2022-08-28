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28 Ağustos 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 07:30:00

Kovid-19 sonrası "Post Kovid Sendromu"

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Kovid-19 geçirdikten 12 hafta sonra hala devam eden ve alternatif bir tanı ile ilişkilendirilemeyen şikayetler, "Post Kovid Sendromu" olarak adlandırılıyor.

Kovid-19 geçirdikten 12 hafta sonra hala devam eden ve alternatif bir tanı ile ilişkilendirilemeyen şikayetler, "Post Kovid Sendromu" olarak adlandırılıyor. "Post Kovid Sendromu"nda en çok kalp ve damar, solunum, beyin ve sinir ile hareket sisteminin etkilenirken, alt ve üst solunum yolu ile vücuda giren Kovid-19'un organlar üzerinde yarattığı hasarın etkileri 3 ile 12 ay içinde devam edebiliyor. Bu durum ise Post Kovid Sendromu diye nitelendiriliyor. Prof. Dr. Timur Timurkaynak, "Hastalığı pnömoni ile geçiren, akciğer filminde ya da tomografide buzlu cam görünümü olan kişiler, ileri yaşta olanlar ve kronik hastalığı olanlarda Post Kovid Sendromu'nun görülme riski de artıyor. Ancak kimi zaman Kovid-19'u hafif atlatanlarda da uzamış kovid görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Post Kovid Sendromu Kovid-19 damar solunum beyin ve sinir
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