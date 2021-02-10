KOVID-19 sigara içenleri seviyor





Ülkemizde her 10 kişiden 3'ü sigara içiyor. Toplam 17 milyon sigara içen insan var ama tütün kontrolünün sürekli ve güncel bir şekilde sürdürüldüğü ülkelerde bu oranlar yüzde 10'un altına düşüyor; yani 10 kişiden 1'i sigara içiyor. Bu nedenle, ülkemizde de tütün kontrolünde hedeflenen noktaya gelinmesi için sürekliliği olan ve etkili uygulamaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerekiyor.

"Sigara bağımlılığını artık bir hastalık olarak kabul ediyoruz" diyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Sigara bağımlılığı, istendiği zaman terk edilen bir durum, basit bir alışkanlık ya da sosyal bir davranış değildir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, verem gibi tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Sigara bağımlılığı sağlık çalışanları tarafından müdahale edilirse, bilimselliği kanıtlanmış etkili ilaçların yardımıyla kolayca tedavi edilebiliyor. Tüm tütün mamulleri, elektronik sigara ve diğer ısıtılmış tütün ürünleri de dahil, güçlü bir bağımlılığa yol açan nikotin içerir. Maalesef nikotin bağımlılığı, diğer eroin, kokain gibi madde bağımlılıkları ile eşdeğer bir bağımlılıktır" dedi.

SÜRECİ AĞIRLAŞTIRAN BİR NEDEN

"Kovid-19 ile sigara ilişkisi netleşti, artık sigara içenlerin koronavirüse daha fazla yakalandığını biliyoruz" vurgusu yapan Prof. Dr. Oğuz Kılınç şunları dile getirdi: "Sigara içenler Kovid-19 hastalığına yakalanırlarsa, daha ağır bir hastalık süreci geçiriyorlar. Bu konuda çelişkili yayınlar vardı ama son dönem yapılan yayınlar sayesinde artık bağlantıyı daha net kurabiliyoruz. Dolasıyla bu bilgi dahilinde kişiler sigara içme davranışları da dahil birçok kötü alışkanlık ve davranışlarını sorgulamaya başladılar. Bu amaçla sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastaların olduğunu biliyoruz. Sigara içicisi olup, Kovid-19'a yakalanarak hastalığı ağır geçiren, akciğer şikayetleri devam eden hastalar oluyor. Bu hastalarda sigara ile ilişkili olarak Kovid-19 süreçlerinin uzadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle ülkemizde sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor."

İLK 20 DAKİKADA İYİLEŞME BAŞLIYOR

"Bu zehrin (tütün mamülleri) vücuda alınması ne kadar erken kesilirse vücudun sağlığa doğru yönelmesi de hızlı oluyor" diye uyaran Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra hücre hasarları iyileşmeye başlıyor. Yani ilk 20 dakikadan itibaren vücut fayda görmeye başlıyor. Günler, haftalar, aylar ve yıllar geçtikçe de hiç sigara içmemiş gibi olma şansı giderek yükseliyor. Mesela, ilk bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski on kat fazlayken, bu oran ikinci yılda yarı yarıya azalıyor ve beş kata iniyor. Yıllar ilerledikçe de bu risk giderek azalmaya devam ediyor."

30 KAT FAZLA KANSER RİSKİ VAR

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Sigara içenlerde görülen 30 kat kanser riski bile, bağımlılıktan kurtulduktan sonra yıllar içinde içmeyenlerle benzer duruma gelebiliyor. Yeter ki hastalar vücudu zorlayacak bu zehri almayı kessin. Uzmanlaşmış merkezlerde, sigara bırakma polikliniklerinde, çok kolay bir şekilde, kişileri bu maddeden, zehirden kurtulmaktan alıkoyan engellerin tümü çözümlenebiliyor. Kişiler bu polikliniklerde bu zehirden kurtulabiliyorlar" dedi.

XXXKUTU

Bırakmak isteyenler için Alo 171

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "10 sigara içene sorduğunuzda 7'si sigarayı bırakmak istiyorum diyor. Ancak bu 7 kişiden sadece 3'ü sigara bırakmak için herhangi bir girişimde bulunuyor. Hastaların kendi kendilerine bu bağımlılıktan kurtulmaları her zaman mümkün olmuyor. 100 kişiden 3 ya da 4'ü bu bağımlılıktan kurtulabiliyor. Gerekli uygun müdahaleler, etkili tedaviler uygulanırsa tütünden kalıcı olarak kurtulma oranı yüzde 30'a kadar çıkabiliyor. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmış, bilimselliği kanıtlanmış yöntemleri uygulayan, kamu kurumlarında birinci, ikinci, üçüncü basamakta bulunan sigara bırakma polikliniklerinde bu hastalığın tedavisinin yapılması başarı oranını yükseltiyor. Tütün ürünlerini kullanmayı bırakmak isteyenler, Alo 171'i arayarak en yakın sigara bırakma polikliniğinden randevu alabiliyor. Bu polikliniklerde yapılan tedavi ücretsiz ve Türkiye'nin birçok ilinde birden fazla sigara bırakma polikliniği var" dedi.