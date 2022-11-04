Kovid-19 organ bağışı ve nakil sayısını düşürdü

Yaklaşık 3 yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'de organ nakil sayılarında düşüş yaşandı, başta kalp ve akciğer nakillerinde belirgin gerileme kaydedildi. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 22 bin 735 hasta, organ ve doku nakli bekleme listelerinde bulunuyor. Kalp nakli sayısı 2018'de 91, 2019'da 84'ken 2020'de 21'e düştü. Geçen yıl 24 kişiye kalp nakli yapıldı, 30 Ekim 2022 itibarıyla nakil sayısı 20 oldu. Akciğer nakli sayıları da 2018'de 43 iken, 2019'da 33'e, 2020'de 11'e geriledi. Geçen yıl 21 kişiye akciğer nakli yapıldı, bu yıl 30 Ekim itibarıyla akciğer nakli yapılan kişi sayısı 9 oldu.