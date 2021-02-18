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18 Şubat 2021 Perşembe 07:06:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:30:00

Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı

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Türkiye'de genel olarak ihmal edilen ağız ve diş sağlığı konusu, pandemiyle birlikte daha da problemli bir hale geldi.

Hastaların Kovid-19 korkusu ile ağız ortamında çalışılan bir branş olan diş hekimliğinden daha da çekinir hale geldiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Arzu Tekkeli, "Pandemi korkusuyla insanlar tedavilerini ve kontrollerini aksatmaya başladılar. Buna bağlı olarak da özellikle diş ve dişeti problemleri hızla ilerledi" açıklamasında bulundu.

ABUR CUBURDAN UZAK DURUN

Pandemi sürecinin evde uzun vakitler geçirilen, TV karşısında sürekli bir şeyler atıştırılan bir döneme dönüştüğüne dikkat çeken Diş Hekimi Arzu Tekkeli, "Hastalarımıza tavsiyem şu: Rutin beslenme alışkanlıklarını bozmamaya çalışsınlar. Sağlıksız atıştırmalıklardan ve TV karşısında yenen abur cuburdan uzak dursunlar. Sabah kahvaltı sonrası ve akşam yemeğinden sonra günde 2 kez mutlaka dişlerini fırçalasınlar. Doğal, bitkisel desteklerden faydalanmayı sevenler karanfil, maydanoz ve adaçayı gibi bitkilerden yardım alabilir" önerisinde bulundu.

Etiketler : diş pandemi korona
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