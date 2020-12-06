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06 Aralık 2020 Pazar 14:42:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 07:04:00

Kovid-19 hastası anne adayları dikkat! Reçete edilen ilaçları kullanın

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Uzmanlar, yeni tip koronavirüs tanısı konan anne adaylarının, hekimlerince verilen ilaçları kullanmakta çekince yaşadıklarını belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler ve kan sulandırıcıların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlaçların alınmaması anne adayı ve bebek için onarılması imkansız hasarlara yol açabilir" uyarısında bulundu. Buyru, Kovid-19'un erken doğum riskini artırdığını, bebekte gelişme geriliğine yol açabildiğini, uzun süren enfeksiyonda rahim içerisinde bebeğin büyümesinin duraklayabildiğini, bebeğin erken doğurtulması gerekebildiğini, çok fazla rastlanmasa da anne karnında bebek ölümlerinin de bildirildiğini, salgın sürecinde dünyada sezaryen doğum oranlarında da artış yaşandığını kaydetti.

Etiketler : Prof. Dr. Faruk Buyru antiviral ilaçlar ateş düşürücüler kan sulandırıcılar koronavirüs anne adayları koronavirüs anne adayları Kovid-19 hastası
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