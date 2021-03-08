Kovid-19 geçirenler solunum egzersizi yapmalı

"Akciğere giren koronavirüs ACE-2'ye tutunarak proteinin yapısını ve fonksiyonunu bozmaktadır. Kovid-19'a yakalanan ve atlatan kişiler için akciğerlerini rehabilete etmeleri noktasında; ev içinde yapılan solunum egzersizlerini ve aerobik egzersizleri ilaç gibi düşünebiliriz. Biz önce zamansal uyum diyoruz. 40 dakikaya kadar hafif tempo yürüyüşler ile başlanmalı ve daha sonra yüklenme şiddeti artırılarak devam etmelidir" dedi. Koç, "Kişiler diafragmatik (diyafram) solunumu dediğimiz solunum egzersizler ile solunum kapasitesini geliştirebilirler. Solunum kapasitesini geliştirmeye yönelik evde yapılacak bir diğer egzersiz ise balon şişirmektir. Balon şişirmek dinamik bir egzersiz olarak hem akciğer solunum ve fonksiyonlarını geliştirir hem de evde en keyifli aktivite olarak düşünebiliriz" diye konuştu.

