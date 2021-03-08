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08 Mart 2021 Pazartesi 07:22:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 07:22:00

Kovid-19 geçirenler solunum egzersizi yapmalı

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Koronavirüse yakalanıp atlatanlarda en büyük problem akciğerlerde meydana gelen tahribat oluyor. Prof. Dr. Hürmüz Koç hastalığı geçirenlere akciğerlerdeki sorunların giderilmesi için aerobik ve solunum egzersizleri önerdi. Koç şöyle konuştu:

"Akciğere giren koronavirüs ACE-2'ye tutunarak proteinin yapısını ve fonksiyonunu bozmaktadır. Kovid-19'a yakalanan ve atlatan kişiler için akciğerlerini rehabilete etmeleri noktasında; ev içinde yapılan solunum egzersizlerini ve aerobik egzersizleri ilaç gibi düşünebiliriz. Biz önce zamansal uyum diyoruz. 40 dakikaya kadar hafif tempo yürüyüşler ile başlanmalı ve daha sonra yüklenme şiddeti artırılarak devam etmelidir" dedi. Koç, "Kişiler diafragmatik (diyafram) solunumu dediğimiz solunum egzersizler ile solunum kapasitesini geliştirebilirler. Solunum kapasitesini geliştirmeye yönelik evde yapılacak bir diğer egzersiz ise balon şişirmektir. Balon şişirmek dinamik bir egzersiz olarak hem akciğer solunum ve fonksiyonlarını geliştirir hem de evde en keyifli aktivite olarak düşünebiliriz" diye konuştu.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 solunum akciğer
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