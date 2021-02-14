Kovid-19, felç ve inme riskini 7,5 kat artırıyor

Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlarda yeterli sıvı alınmaması ve aşırı soğuk havaya maruz kalınmasıyla ortaya çıkan kandaki pıhtılaşma bozukluğunun yol açtığı inme ve felç gibi hastalıklar, Kovid-19 hastalarında 7,5 kat artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Özdemir, Kovid-19 pozitif hastaların, artan baş ağrısını enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almamaları gerektiğine dikkat çekti. Dikkate alınmayan artan baş ağrısının, inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, özellikle yüksek tansiyon, diyabet ve kalp-damar hastalığı gibi damar tıkanıklığı ve inme riskini artıran rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğine işaret etti.



BAŞ AĞRISI CİDDİYE ALINMALI

Kovid-19 enfeksiyonunun vücutta birçok organı ve sistemi etkileyerek can kaybı ve ağır kalıcı sakatlıklara yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Özgür Özdemir, "Başlangıçta solunum sistemi üzerindeki tahribatıyla dikkat çeken virüsün, sinir sistemini de etkileyerek inme gibi ölümcül risklerin artmasına yol açtığı artık biliniyor. Öncelikle, artan baş ağrısının görmezden gelinmemesi gerekmektedir. Enfeksiyona bağlı bir bulguymuş gibi hafife almak, kafa içinde basınç artışına neden olan inme ve kanama gibi hayatı tehdit eden bir durumun teşhisini geciktirebilmektedir" diye konuştu. Özdemir, vücudun bir tarafında güç ve his kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, bir tarafı görememe, denge kaybı gibi bulgularla karşılaşan hastaların da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti.