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07 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00

Kovid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı

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Ankara'da Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu ve ekibi tarafından kalıtsal hastalığı bulunan 0-18 yaş arası çocuk hastaların pandemi döneminde sağlık hizmetine ulaşma konusunda yaşadıkları durumları ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapıldı.

Ankara'da Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu ve ekibi tarafından kalıtsal hastalığı bulunan 0-18 yaş arası çocuk hastaların pandemi döneminde sağlık hizmetine ulaşma konusunda yaşadıkları durumları ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapıldı.

Doç. Dr. Eminoğlu, araştırmada kalıtsal hastalığı bulunan çocukların ailelerinde pandemi döneminde 'anne depresyonu'nun da arttığını gözlemlediklerini belirterek şunları söyledi: "Ailesinde Kovid-19 geçiren ya da iş kaybı yaşayan ailelerimiz olunca 'anne depresyonu'nu değerlendirdik. Zaten hepimizi negatif etkileyen bir süreçti; ama bizim çalışma grubumuzda da yaklaşık annelerin yüzde 40'ında depresyon olduğunu saptadık. Çocuklarda bu kronik rahatsızlıklar zaten anne ve babalar için oldukça zor; çünkü sürekli desteklenmesi gereken bir çocukla berabersiniz. Sürekli tanı ve takip kısımlarının çok titizlikle yapılması gereken bir hasta grubu. Beraberinde Covid-19'un getirdiği endişe, stres; 'sağlık hizmetlerine ulaşabilecek miyim, tedavisini alabilecek miyim' gibi sorular annelerde biraz daha negatif bir etki oluşturdu."

Etiketler : Kovid-19 dönemi Covid-19 endişe stres
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