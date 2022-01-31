Kovid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor

Koronavirüsün bazı çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) hastalığına neden olduğu belirlendi. Prof. Dr. Selçuk Yüksel, araştırmayla koronavirüsün aynı zamanda, vücutta saklı virüsleri de tetiklediğini tespit ettiklerini söyledi. Deri döküntülerinde inceleme yaptıklarını ifaden eden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, "Normalde virüsler başka virüsü tetiklemez. Ancak bu virüs MIS-C hastalığı yaptığı zaman vücudumuzda uçuk gibi saklı kalan virüslere de tetikliyor. Bundan öte, bu küçük damar incelemelerinde de damarların pıhtıyla kaplandığını ve bunların daha ağır seyrettiğini bulduk. MIS-C hastalığı ölümcül bir hastalıktır" dedi. Anne ve babalara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Yüksel, çocuklarda ciltte döküntü ve ateş olduğu zaman Kovid-19 geçirsin ya da geçirmesin, temaslı olsun ya da olmasın, ateşle birlikte ve döküntü söz konusuysa mutlaka en yakın doktora başvurulması gerektiğini söyledi.