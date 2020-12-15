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15 Aralık 2020 Salı 22:47:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:21:00

Kovid-19 aşısı anketi yapıldı

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Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor.

Kovid-19 aşı çalışmaları, detayları ve sonrasında yaşanacak süreçleri ise yakından takip ediliyor. Bu noktadan harekete geçen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması” yaptı. Proje yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar, aşıya yaklaşım konusunda kararsız ve güvensiz olanların oranı yüksek olmasına karşın, çalışmaya katılanların yüzde 49.5’i Kovid-19 aşısını yaptıracağını bildirdi. Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Bizler halk sağlığı için son derece önemli bir konu olan aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Etiketler : Kovid19 aşısı anket AHESEN Ersin Akpınar
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