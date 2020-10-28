Kovid-19 Alzheimer hastalığını ilerletiyor

Uzmanlar salgına yakalanan bazı bireylerde beyin tutulumu meydana geldiğini belirtirken, Kovid-19’un Alzheimer hastalığını çok hızlı bir şekilde ilerlettiğine işaret ediyor. Bazı hastaların MR sonuçlarında beyin hacimlerinin 4’te 1 oranında küçüldüğünü tespit ettiklerini belirten uzmanlar; ileri yaşta bunama rahatsızlığı, Alzheimer ve altta farklı hastalıkları olan bireylerin risk altında oldukları için daha çok korunmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, “Kovid-19 bazı insanlarda hastalığa bağlı kırgınlık, yorgunluk, bitkinlik ve halsizliğe neden olmasının yanında doğrudan beyne de etki edebiliyor. Özellikle insanlarda zihinsel yavaşlamaya neden olabilir. Bazı Alzheimer hastaları, Covid-19 geçirdiler ve sonrasında rahatsızlıkları çok hızlı bir şekilde ilerledi. Bu salgının bunamaya yatkın insanlarda zihinsel fonksiyonları hızlı bir şekilde gerilettiğine yönelik veriler var. Birebir gözlemlerimize dayanarak Alzheimer hastalarının daha çok risk altında olduğunu söyleyebiliriz, o yüzden Alzheimer hastalarının daha çok korunması gerekli” diye konuştu.