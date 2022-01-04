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04 Ocak 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 18:00:00

Koronavirüste yeni varyant alarmı

Kaynak: AA

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Koronavirüsün Omicron varyantında yayılış sürerken bu kez de Fransa'da yeni bir varyant tespit edildi. Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

Fransa'da, Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişide Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantı belirlendi.

Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişide, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "izlenilen varyant" kategorisinde tanımlanan B.1.640.2. olarak adlandırılan bir varyant tespit edildi.

Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti.

Etiketler : Fransa izlenilen varyant Dünya Sağlık Örgütü
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