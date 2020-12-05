Koronavirüse karşı pul biberli çorba tüketin

Soğuk havaların vazgeçilmezi çorbanın pandemi döneminde büyük önem taşıdığını belirten Dyt. Gizem Gençyürek “Çorbalara eklenen limon, sirke ve pul biber hem metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakların çalışmasına katkı sağlayarak kilo kaybını destekler hem de özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmeye dolayısıyla vücut direncini artırmaya yardımcıdır” dedi. Ana öğünlerde başlangıç olarak tüketilen 1-2 kepçe çorbanın doygunluk hissi vererek gereğinden fazla yemek yemenin önüne geçtiğini ifade eden Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: “Sindirime de yardımcı olmasıyla ana öğünlerde başlangıç olarak tüketildiği gibi sabahları bazen kahvaltı öğünü olarak tüketilebilir. Metabolizmayı uyandırma özelliği ile kahvaltı için bir alternatif olabilir. Ancak hem tokluk hissiyatı vermesi hem de lif açısından zengin olarak kilo vermeye yardımcı olması açısından çorbanın içeriği çok önemlidir.”