  • BIST
    1426.03
  • Dolar
    7,5893
  • Euro
    9,2438
  • Altın
    458,5890
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
General Trading Holding 2021 Yılında Yeni Bir Blockchain Geliştirme Kararı Aldı
AB parasıyla İsrail'den İHA, ABD'den Patriot...
Pandemiyle mücadelede aşı safhası başlıyor... Kritik üç ay
Bitki çayını kaynatmayın sıcak suda demleyin
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yılın son günleri gerçekçi kararlar ver...
Koronavirüse karşı evde yürüyüş yapın
Yapay Güneş dünya rekoru kırdı
Zara bebekleri gelecek nesillere aktarılacak
Şehrazat Acun Ilıcalı'ya açtığı telif davasını kazandı
Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar
Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor
Gülben Ergen koronayı atlattı kuaföre koştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Biontech ile anlaşma imzalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı
Son 24 saatte 17 bin 543 yeni vaka
Bakan Koca'dan İstanbul için sevindiren haber
Kaftancıoğlu'nun "U dönüşü": Konu CHP olunca söylem değişti
ABD'nin baskısıyla vazgeçmişlerdi... Japonya harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs aşısı çağrısı: "Ben olacağım"
Türkiye'de ilk kez lityum üretimine başlıyoruz!
'Gain' 30 Aralık'ta yayın hayatına başlıyor
Virüs daha saldırgan
Usta Konuşmak İstiyor
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
25 Aralık 2020 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 12:15:00

Koronavirüse karşı evde yürüyüş yapın

ABONE OL

Uzmanlar, pandemi döneminde dışarı çıkmadan ev içinde yapabileceğimiz egzersizlerin bağışıklığımızı güçlendireceğini dile getirdi.

Dyt. Gizem Gençyürek, “Bu süreçle birlikte açık havadaki aktivitelerimiz ve egzersizlerimiz hatta günlük rutinlerimiz bile oldukça kısıtlandı. Benim tavsiye ettiğim şey, ev içerisinde hareketi mümkün olduğunuzca artırmak. Uzmanlar tarafından paylaşılan, internet üzerinden ulaşabileceğimiz birçok video mevcut. Bunlar aracılığıyla günlük 30-40 dakika egzersizler yapabiliriz veya gün içerisinde 2 kez 15-20 dakika evde tempolu yürüyüşler yapabiliriz” dedi. Beslenme alışkanlıkları ile birlikte bu küçük hareketlerin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çeken Dyt. Gençyürek, şöyle devam etti: “Aksi takdirde kendimizi kısıtlandığımız ev ortamında tamamen pasifleştirip, bazı besinlerden olağanüstü bir etki beklerken kilo artışı ile birlikte birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliriz. Beslenmenin yanında hijyen kuralları da vücut sağlığı için oldukça önemli; bulunulan ortam havalandırılmalı ve eller sık sık sabunla yıkanmalı. Son olarak, bu dönemde günlük rutinimizde zaman ayırmakta zorlandığımız; ailemize, hobilerimize odaklanabilir ve kendimizi stresten uzak tutabiliriz.”

Etiketler : Gizem Gençyürek pandemi yürüyüş koronavirüs
Onur Büyüktopçu'ya ikinci kez Seda Sayan şoku

Onur Büyüktopçu'ya ikinci kez Seda Sayan şoku
Marmaris'te köy evine yatırım

Marmaris'te köy evine yatırım
Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser

Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser
Serdar Ortaç: Bir evim var bana yeter

Serdar Ortaç: Bir evim var bana yeter
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
Mabel Matiz'in bütçesine göre ev yok!

Mabel Matiz'in bütçesine göre ev yok!
2021 model Ece Gürsel

2021 model Ece Gürsel
Zehra Çilingiroğlu teyzesi Helin Avşar'ın mimarı oldu

Zehra Çilingiroğlu teyzesi Helin Avşar'ın mimarı oldu
Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER