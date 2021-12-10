Kovide benzeyen süper gribe dikkat!

Koronavirüs sürecinde maske, mesafe ve hijyen sayesinde en çok grip ve soğuk algınlığı vakalarında azalma meydana gelirken; zamanla birlikte özellikle grip vakalarının şiddetli bir şekilde geri döndüğü gözlemleniyor. Pandemi öncesi senelere kıyasla daha agresif seyreden soğuk algınlığı enfeksiyonlarına halk arasında "Süper grip" adı veriliyor.

ENFEKSİYON OLABİLİR



Süper grip, çocukları da önemli oranda etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Seda Günhar, "Solunum yolu enfeksiyonu; akciğerlerin, solunum yollarının, sinüslerin veya boğaz enfeksiyonudur. Solunum yolu enfeksiyonları yıl boyunca görülebilir fakat insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirme eğiliminde olduğu sonbahar ve kış aylarında bu enfeksiyonlarda önemli bir artış olur" dedi. Sosyal mesafe, maske ve el dezenfektanı gibi pandemi sürecinde aldığımız bir çok önlem solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi şekilde düşmesine neden olmaktaydı. Ancak bu sene kısıtlamaların hafiflemesi ve aşılamadan dolayı insanların daha çok bir araya gelmesi ile soğuk algınlığı ve grip (influenza) gibi solunum yolu enfeksiyonlarının sayısında yeniden artışlar izlenmeye başlanmaktadır.

PCR TESTİ NEGATİF AMA...



Havaların soğumaya başlamasıyla, bir çok kişi soğuk algınlığı ve griple karşı karşıya gelmektedir ancak son dönemlerde daha agresif enfeksiyonlar görülmektedir. Üstelik koronavirüs belirtilerine benzeyen bu enfeksiyonlarda PCR testi yapıldığında sonuç negatif çıkmaktadır. PCR testlerinin negatif olmasına rağmen koronavirüs benzeri semptomlar tanımlayan hastalarda son zamanlarda artış bulunmaktadır. Pandemi öncesi yıllara kıyasla daha agresif seyreden bu solunum yolu enfeksiyonu tablosuna "Süper grip" adı verilmektedir.

KULAKLARDA BASINÇ HİSSİ OLUR



Maske, mesafe, hijyen tedbirleri sayesinde olağan grip ve diğer mevsimsel virüslere maruz kalınmaması, toplumda bu virüslere karşı bağışıklık seviyesinin düşmesi ve sonuç olarak enfeksiyonlara karşı direnç azalmaya bağlı olarak bu tablonun geliştiği düşünülmektedir. Tüm belirtileri Kovid-19'a benzer seyreden süper gribin semptomları şöyle sıralanabilir: Ateş, kas ağrıları, baş ağrısı tıkalı burun veya burun akıntısı, hapşırma, öksürme, kulaklarda basınç hissi, tat ve koku kaybı.

EN GÜÇLÜ İLACI 'DİNLENMEK'



Grip ve Kovid-19 enfeksiyonu benzer bulgular sergilemektedir. Ebeveynlerin de hem kendileri hem de çocukları için dikkatli olması gerekir. Grip gibi hastalıklar kapalı, kalabalık ortamlarda daha kolay yayılmaktadır. Bu nedenle şikayetleri olan kişilerin doktorları tarafından değerlendirilmesi gerekli görülür ise grip (influenza) ve Kovid-19 açısından PCR testi ve çeşitli kan testleriyle birlikte görüntüleme testlerinin yapılması önemlidir. Süper grip de normal grip vakaları gibi dinlenme ve doktorun önereceği ilaçlarla tedavi edilebilmektedir.