Koronavirüs uyuz etti

Koronavirüs nedeniyle uyuz vakalarında son yıllara göre artış yaşanıyor. Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı konuluyor.

Halk arasında "uyuz" olarak bilinen scabies hastalığı son günlerde artış gösterirken, uzmanlar aile içi bulaşa ve kapalı ortamda uzun süre kalmaya dikkat çekti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, "Koronavirüsten önce de vardı ama koronavirüsle birlikte vakalar daha da arttı. Uyuz hastalığının temel bulaşma yöntemi temas. Ya tensel ya da kıyafet, yatak ve çarşafla temas. Bulaşması için en az 15-20 dakika temas etmek lazım. Tokalaşmakla uyuz hastalığı bulaşmaz" diye konuştu.

GEZDİĞİ YERDE TÜNEL YAPAR

Uyuz hastalığının doktorların gözlem ve muayenesi sonucu teşhis edildiğinin altını çizen Güzelsoy, "El bilekleri ve parmaklardaki lezyonlardan tanıyı koyuyoruz. Uyuz böceği gezdiği yerlerde tünel yapar. Deride kabarcıklar oluşur. Dişi uyuz böcekleri de yumurta bırakır. Buda kaşıntıyı arttırır. Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır. Özellikle sıcak ortama girince uyuz böceği hareketlendiği için daha çok kaşıntı olur. Yetişkin bir insanda ortalama 10-15 uyuz böceği bulunur" ifadelerini kullandı.

HAYVANDAN İNSANA BULAŞMAZ

Uzm. Dr. Ali Güzelsoy, evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmayacağını da söyledi. Uyuz böceğinin kalabalık ve kapalı ortamları sevdiğini belirten Güzelsoy, "Pandemi ortamında herkes evlere kapandı. Dışarı çıksalar bile kapalı ortamda durma zamanı daha çok arttı. Bir süre okullar kapalı kaldı ama okulların açılmasıyla birlikte evden okula, okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı" dedi.

KIYAFETLERİ 60 DERECEDE YIKAYIN

Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını belirten Ali Güzelsoy, daha sonra şunları söyledi:

"Kaşıntı şikayetleri başladığında mutlaka vatandaşlar doktora gitmeli. Eczaneden krem alıp sürmeye başlamayacaklar. Uyuz bulaştığı zaman ilk defa bulaşıyorsa 2 haftayla 6-8 hafta arasına kadar hastalık yapma süreci var. Daha önce uyuz geçirmişseniz bu süre sadece 4 güne düşüyor. Onun için bir kaşınma hissettiyseniz ve bu kaşınma ailede yaygınsa direk doktora gelmelisiniz. Tedavi sırasında da söylenen her şeye uymalısınız. Çünkü çok fazla salgın var. İlaçları doktorların söylediği dozda kullanmazsanız hastalığı yenemezsiniz. Gün içerisinde baktığımız hastaların neredeyse yarısına uyuz tanısı koyuyoruz. Kişisel temizliğe çok dikkat etmek lazım. Kıyafetleri minimum 60 derecede yıkamalılar. Yıkanmayacak kıyafetleri de dışarıda bir hafta havalandırmalılar."