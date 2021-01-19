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19 Ocak 2021 Salı 03:49:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 18:31:00

Koronavirüs uykumuzu da kaçırdı

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Pandemi döneminde ‘Bir türlü uykuya geçemiyor ve sabahları da uyanamıyorum' diyenlerin sayısı arttı. Uzmanlar, yoğun stres ve kaygının uyku sorununa neden olabildiğini söyleyerek sağlıklı uyku için tavsiyelerde bulundu.

Uyku, sağlıklı ve dengeli bir yaşamın en önemli gereklerinden biri. Ancak fiziksel ve psikolojik birçok nedene bağlı olarak yaşanabilen uyku bozuklukları, sağlığı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, uyku problemlerinin eğer başka bir sağlık sorunu veya bir ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmıyorsa psikolojik kökenli olabileceğini belirterek sağlıklı uyku için tavsiyelerde bulundu. Kişilerin yoğun stres ve fazla kaygı yaşadıklarında veya depresif bir tutum içinde olduklarında uyku problemlerinin sıklıkla görüldüğünü söyleyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, yaşanan pandemi sürecinin bireylerde iş hayatı, ev yaşamı ve sağlıkla ilgili kaygıları çoğalttığına dikkat çekti.

EN AZ 7 SAAT UYUNMALI

Sürekli evde olmanın da bireylerin depresif tutumlarının artmasına neden olabildiğini söyleyen İrem Burcu Kurşun, sağlıklı bir yaşam için 15 yaşından sonra her bireyin günde en az 7 saat uyumasının önerildiğini kaydetti. “Büyüme hormonu uykuda salgılanır, öğrenme uykuda gerçekleşir, zihnin ve bedenin dinlenmesi için hangi saatlerde uyuduğumuza dikkat etmemiz gerekiyor” diyen Klinik Psikolog Kurşun, “Farklı görüşler söz konusu olsa da bedenimizin sağlıklı çalışması açısından gereken uyku hormonu en fazla gece 23.00 ve 02.00 saatleri arasında salgılanıyor. Bu nedenle bu saatlerde uykuda olmak önemli” açıklamasını yaptı.

YATAK ODASINI HAVALANDIRIN

Düzenli ve sakinleştirici bir uyku rutini oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Klinik Psikolog Kurşun, sorunsuz bir uyku için şu tavsiyelerde bulundu: “Uyuduğumuz odanın havalandırılması, temiz çarşaflar ve temiz uyku kıyafetleri oldukça önemli. Uykudan birkaç saat önce beslenme ve sıvı alımının durdurulması beslenme uzmanları tarafından öneriliyor. Ilık bir duş, sakin bir müzik veya kısa bir meditasyon da iyi gelebilir. Kaygılarla ilgili olumsuz duyguların ve düşüncelerin farkında olmak, egzersiz yapmak ve günlük rutinde sağlıklı beslenmek de uyku kalitesini olumlu yönde etkiliyor."

AGRESİF TAVIRLAR SERGİLENİR

Yeterli uyku alınmadığında düşünce ve duyguların daha fazla olumsuzlaştığını ve agresif davranışların görülebildiğini, ayrıca hata yapma oranı ve hafıza problemlerinin de arttığını söyleyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, uyku bozukluklarında profesyonel destek alınması için mutlaka ciddi bir sorun yaşanmasını beklememek gerektiğine dikkat çekti. “Kişiler, farkındalıklarını arttırmak, daha sağlıklı olmak ve bireyler arası ilişkilerini daha iyi yönetmek için gelişim odaklı profesyonel destek alabilirler” diyen Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, “Özellikle psikolojik sorunlarda kişinin günlük yaşamını ve sağlığını ciddi bir şekilde etkilemeden, sorunun varlığına dair bir farkındalık oluştuğunda destek alması önemlidir. Uyku problemlerinin sağlığa bağlı nedenleri olabilir. Bu nedenle öncelikle mutlaka doktora görünmek gerek. Demir eksikliği, B12 eksikliği gibi durumlara bağlı uyku problemleri görülebilir. Öncelikle doktor tarafından organik nedenlerin elenmesi önemli. Eğer kişinin bedensel sağlığı ile ilgili bir problem yoksa bir klinik psikolog desteği istenebilir” açıklamasını yaptı. 

Etiketler : koronavirüs İrem Burcu Kurşun uyku sağlık
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