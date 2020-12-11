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11 Aralık 2020 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 12:00:00

Koronavirüs stresi sindirim sistemini vuruyor

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Son zamanlarda sık görülen sindirim sistemi sorunlarının temelinde pandeminin tetiklediği psikosomatik hastalıklar var.

Psikolojik kökenli hastalıkların fiziksel belirtilerle karşımıza çıkabileceğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal veya kabızlık, yutma güçlüğü, şişkinlik, gaz, aşırı geğirme gibi şikayetlerle gastroenteroloji polikniklerine başvurular pandemi döneminde arttı. Bunlara yaygın kas, eklem ağrıları, baş ağrıları, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, kas güçsüzlüğü gibi kalp, nörolojik ve iskelet sistemini içeren diğer semptomlar da eşlik edebiliyor. Huzursuz bağırsak sendromu veya kolit olarak bilinen irritabl barsak sendromu ve dispepsi tanılarını bu dönemde daha sık koyuyoruz” ifadelerini kullandı. Psikosomatik hastalıkların kadınlarda, erkeklere oranla 10 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Yaşar, “Şikayetler her yaşta görülebilir ancak sıklıkla 30-35 yaşlarından önce başlar. Düşük sosyoekonomik ve eğitim seviyesi, çocukluk döneminde ilgisizlik, alkol ve madde kullanım öyküsü riski daha da artırıyor”

Etiketler : koronavirüs stresi sindirim sistemi Bülent Yaşar bağırsak sendromu kolit
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