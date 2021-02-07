Koronavirüs sonrası kronik rahatsızlıklar artacak

Koronavirüs sonrası insan yaşamı araştırma konusu oldu. Salgın sonrası hastaneye gitme çekincelerinin ortaya çıktığını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Nur Perihan Tosun, "İnsanlar koronavirüs öncesinde sağlık hizmetlerini gerekli ve gereksiz çok fazla kullanıyordu.

Şu anda ise insanlar hastanelere gitmekte endişe duyuyor. Bunun sebebi ise koronavirüse yakalanma kaygısıdır. Bu nedenle insanlar sağlık ihtiyaçlarını ertelediler. Bu konuda kronik hastaların takibi çok önemlidir. Kanser hastalıklarının erken tanısı çok önemlidir. İnsanlar hastanelere gitmelerini erteledikleri için maalesef bundan sonraki süreçte koronavirüs hayatımızdan çıksa bile kronik hastalıklarda artış ya da hastalıklar kötü yönetildiği için farklı ek hastalıklar da sürece dahil olacak. Kanserler erken tanıda değil de ikinci ya da üçüncü evrelerde ortaya çıkacak. Maalesef böyle olumsuz bir tablo ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için Teletıp geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da projeleri var. İnsanların sağlık takipleri online olarak Teletıp üzerinden takip edilecek" ifadelerini kullandı.

