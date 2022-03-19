Koronavirüs 'sinir sistemini' de vuruyor

Ağır seyreden Kovid-19 vakalarında ortalama yüzde 30 oranında hastada geçici ya da kalıcı sinir sistemi etkilenmesi görülebiliyor. Koronavirüsün özellikle koku yolları üzerinden beyne ulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Koronavirüs, koku duyusu ile ilgili bölge ve özellikle frontal lopta, limbik sistemde, beyin sapında etkisini göstermektedir" dedi. Prof. Dr. Bozbuğa, özellikle beyin ve sinir sisteminin korunmasında kronik hastalıkların tedavilerinin aksatılmaması uyarısında bulunuyor.



SOLUNUM VE BAĞIRSAK SİSTEMİ

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, "Sistemik bir hastalık olan Kovid-19 başta akciğer-solunum sistemi, mide-bağırsak sistemi olmak üzere vücutta işlevsel olan tüm sistemleri etkilemektedir. Kovid-19, merkezi (beyin ve omurilik) ve çevresel sinir sistemini de çeşitli mekanizmalar ile etkilemektedir ve sinir sisteminin tutulumu pek çok farklı klinik belirti ile ortaya çıkmaktadır" dedi. Bozbuğa, şunları söyledi: "Koronavirüs özellikle koku yolları üzerinden beyne ulaşmakta ve koku duyusu ile ilgili bölgeyi ve özellikle frontal lopta, limbik sistemde, beyin sapında etkisini göstermektedir."

DAMAR TIKANIKLIĞANA NEDEN OLUR

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, klinik tabloda şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, bilinç düzeyinde bozulma ve koma, epilepsi atakları, nörolojik fonksiyon kayıpları gibi belirti ve bulgular bulunduğunu belirterek "Kovid-19'da en yaygın tutulan solunum sistemi ile birlikte kalp tutulumunun da olması ve beyin kanlanmasının ve oksijenlenmesinin bozulması da beyin işlevlerini etkilemektedir. Kovid-19'un seyrinde yaygın rastlanan bir başka nörolojik tutulum da kan pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması ile beyin damar tıkanıklıkları ve enfarktlarının olmasıdır" uyarısında bulundu.

ETKİLERİ SİLMEK İÇİN!

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, pandeminin beyinde oluşturduğu etkileri silmek için de her bireyde geçerli olan yaşam tarzının iyileştirilmesini ve eğer varsa mevcut kronik hastalıkların titizlikle tedavi edilmesinin önemli göründüğünü ifade etti.