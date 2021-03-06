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06 Mart 2021 Cumartesi 07:38:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 07:45:00

Koronavirüs saç da döküyor

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Kovid-19 enfeksiyonundan sonra hem enfeksiyona hem de kullanılan ilaçlara bağlı saç dökülmeleri görülebilir. Saçta seyrelme ve incelme ile kendini gösteren bu sorun bazı kişilerde hastalığı atlattıktan 4 ay sonra ortaya çıkabiliyor.

Şiddeti farklı olmakla birlikte özellikle orta yaşın üstündeki pek çok kişide gözlenen saç dökülmeleri, kimi zaman önemli bir sorun haline gelebiliyor. Geçirilen hastalıklara bağlı olarak görülebilen saç dökülmelerinde, Kovid-19 enfeksiyonu atlatanlar da risk grubunda yer alıyor. Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmelerinin ateşli seyreden birçok hastalık sonrası görülebildiğini söyledi.

ATEŞLİ HASTALIKLAR TETİKLER

Saç dökülmelerinin pek çok sebebi bulunduğuna dikkat çeken Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, "Bu sebepler; genetik nedenler, vitamin eksiklikleri (demir, b12, folik asit, çinko, biotin, b12), bazı iç hastalıklarında (tiroid hastalıkları gibi endokrin ve romatizmal hastalıklar) geçirilen enfeksiyonlar sonrası kullanılan ilaçlara bağlı stres, doğum sonrası saç dökülmeleri ve saçların kendi döngülerine bağlı dökülmeler olarak sıralanabilir" açıklamasında bulundu. Ateş ile seyreden enfeksiyonların 'semptomatik alopesi' denen saç dökülmelerine yol açabileceğini belirten Dr. Küçükoğlu Cesur, Kovid-19 enfeksiyonu ile saç dökülmeleri arasında bu açıdan bir nedensellik bulunabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

HABERCİ DEĞİL BİR SONUÇ

"Koronavirüs enfeksiyonu ateş ile seyreden sistemik bir hastalığa yol açar. Dolayısı ile Kovid-19 enfeksiyonlarından sonra hem enfeksiyona bağlı hem de kullanılan ilaçlara bağlı 'semptomatik alopesi' adını alan saç dökülmeleri görülebilir. Saçların genelinde seyrelme, saçlarda incelme ile kendini gösteren bu sorun bazı kişilerde Kovid-19 enfeksiyonu geçirildikten yaklaşık 2-4 ay sonra da ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte saç dökülmesi, Koronavirüs enfeksiyonunun habercisi olmayıp hastalığın bir sonucudur."

VİTAMİN DEĞERLERİNE BAKILMALI

Özellikle sıkı diyetlere bağlı olarak vitamin eksikliği ve stresin de vücut direncinde düşüklüğe neden olarak saç sökülmesine yol açabileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, sağlıklı saçlar için öncelikli olarak sıkı diyetlerden kaçınıp sağlıklı ve düzenli beslenmek gerektiğini vurguladı. Saç dökülmesi yaşandığında ilk olarak kan testleri yapılarak vitamin değerlerinin ve iç hastalıkların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Eksik değerlerin yerine koyulmasıyla birlikte sağlıklı beslenmek önemlidir. Destekleyici tedavi olarak saç bakım losyonları ve saç dökülme önleyici şampuanlar kullanılabilir" tavsiyelerinde bulundu.

Etiketler : koronavirüs pandemi saç sağlığı
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