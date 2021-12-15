Koronavirüs kör edebilir

Kovid-19 enfeksiyonu sırasında vücudun birçok yerinde görülen damar tıkanıklarının gözümüzün görme tabakasını besleyen atar ya da toplardamarlarda da ortaya çıkabilir. Hastalık sırasında gözdeki damar tıkanıklığının atlanması çok ciddi görme kayıpları, hatta körlüğe neden olabilir.



Koronavirüsün temelde daha çok solunum sistemini etkileyen bir hastalık olarak bilinse de gözde de problemlerle karşılaşılabileceğine dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, Kovid-19'a yakalanan kişilerde çoğunlukla göz kızarıklığı ve gözde sulanma şikâyetleri ile kendini gösteren konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) tablosunun ortaya çıktığını ifade etti. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin bize Kovid-19'un konjonktivitin yanı sıra görme tabakası (retina) ve görme sinirinde değişiklikler, üveit, gözyaşı bezin iltihaplanma ve göz hareketlerini içeren farklı göz hastalıkları ile de ilişkili olabileceği gösterdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Nadiren de olsa, bu sorunlardan bazıları ciddi görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir" diye konuştu.

KIZARIKLIK VE ÇAPAKLANMA OLUYOR

Konjonktivitlerin; Kovid-19 enfeksiyonu geçirilen dönemde gözlerde kızarıklık, akıntı, çapaklanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Konjonktivit gözümüzde bir görme kaybı yaratmaz ve çoğunlukla ilaç tedavisine ihtiyaç duymadan şikâyetler kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir" dedi. Kovid-19'un vücudumuzdaki damarsal yapıyı etkilediğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, şu bilgileri paylaştı: "Kovid-19 damar iç duvarı olan endotel tabakasına hasar vermekte, bunun sonucunda da kan pıhtılaşması ve damar tıkanıkları ortaya çıkmaktadır. Zaten Kovid-19'a bağlı ölümlerin oldukça önemli bölümünün kalp krizi gibi damarsal problemlerle ortaya çıkması da bunu kanıtlamaktadır. Bu yüzden damarsal yapıdaki pıhtılaşmayı ve tıkanıklıkların önüne geçmek için kan sulandırıcı kullanımı, Kovid-19 tedavisinde önemli bir aşama olmuş ve ölüm sayısını ciddi oranda düşürmüştür."

BULANIK GÖRMEYLE BAŞLIYOR

Vücudun birçok yerinde koronavirüs enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan bu damar tıkanıklarının aynı şekilde gözümüzün görme tabakasını besleyen atar ya da toplardamarlarda da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Bunun sonucunda gözümüzde çok ciddi görme kayıpları, hatta körlük bile görülebilir. Ancak bu durum oldukça nadirdir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Kovid-19 geçirdikten sonra gözümüzde görme problemi yaşamamız durumunda mutlaka göz muayenesi olmak ve özellikle görme tabakamızın hekim tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğidir" diye konuştu. Üveitin, göz içindeki dokuların çoğunlukla oto-immün kökenli iltihabı olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Üveit, vücudun savunma sisteminin kendi göz dokusuna bir anlamda iç savaş şeklinde saldırıp hasar vermesidir. Üveit belirtileri ağrılı kırmızı bir göz varlığı ve görme bulanıklığıyla kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde ciddi görme kaybı ya da körlük ile sonuçlanabilir. Kovid-19 dönemi, bize bu hastalığı geçiren hastalarda eskiden olan üveitin tekrar alevlenebildiği ya da ilk kez üveit olarak ortaya çıktığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

GÖZ KAYMASI ŞİKAYETLERİ OLABİLİR

Kovid-19 çoğunlukla solunum sistemleri şikâyetleriyle ortaya çıksa da sinir sitemini etkileyen baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç kaybı ve inme ile de kendini gösterebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Kovid-19 enfeksiyonu sonrası gözde kayma şikâyetleri ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla bu hastalar kayma değil çift görme şikâyeti ile doktora başvurmaktadır. Yapılan araştırmalar burada ortaya çıkan şikâyetlerin ana nedenin göz küresini hareket ettiren kasların etkilenmesi değil bu kasları hareket etmesi için beynimizde verilen komutun bu kaslara ileten sinir yapısının etkilenmesi sonucu ortaya çıktığını göstermiştir" dedi.

ANİ YAKIN GÖRME BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Kovid-19 enfeksiyonu ile birlikte ortaya çıkan ani yakın görme bozulmalarının da olgu olarak rapor edildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Yakın görme fonksiyonu sırasında beynimizden gözümüze gelen sinyaller sonucunda gözlerimizde bazı değişiklikler ortaya çıkar. Bu sırada gözlerimiz birbirine yaklaşır ve göz bebeklerimiz odak yapmak için küçülür. Bu enfeksiyon sonrası beynimizden gözümüze bu uyarıları getiren sinir yapısının etkilenmesi sonucu göz bebeğimizin odak (fokus) yapma özelliğinin azaldığı gösterilmiştir" şeklinde konuştu.

KOVİD'İN GÖZDEN BULAŞMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Covid-19'un genellikle solunum yolundan kaynaklanan damlacıkların solunması ya da enfekte kişilerle direkt temas yoluyla bulaştığının bilindiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bulut, "Salgının ilk dönemlerinde bu virüsün gözden de bulaşabildiği dile getirilse de zaman içinde bu konu gündemden düşmüştür. Sonuç olarak günümüzde gözden Covid-19 bulaşması ihtimali artık çok nadirdir" dedi.