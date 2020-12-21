  • BIST
    1394.17
  • Dolar
    7,7090
  • Euro
    9,4107
  • Altın
    470,1530
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor
"Beni bu kulüpten kimse gönderemez"
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Pasifik'te sular ısınıyor...
Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor
Hazal Kaya'dan dikkat çeken Kerem Bürsin yorumu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
Karakterim bana değil insanlara benzesin
İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı kışı yaza çevirdi
James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!
Işın Karaca ile boşanan Tuğrul Odabaş eski eşine rakip oluyor
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
Anne olmayı önleyen sinsi hastalık
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
Sokak hayvanlarının dedesi 71 yaşında veteriner oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye mesajı
Hamza Yerlikaya'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki
Başkan Erdoğan'ın yeğeni yaşamını yitirdi
21 Aralık 2020 Pazartesi 05:48:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:34:00

Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor

ABONE OL

Pandemi devam ederken, başta akciğer ve beyin olmak üzere insan vücudunda ciddi hasarlar bırakabilen koronavirüsün kalpte de olumsuz etkilere neden olduğu belirtiliyor.

Koronavirüsün kalp üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ömer Tetik, kalpte kalıcı hasara neden olarak ritim bozukluğu ve kalp krizini tetiklediğini belirtti. Prof. Dr. Tetik, yapılan çalışmalarda koronavirüse yakalanan ve bununla birlikte kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin ölüm riskinin daha yüksek olduğunu belirtti. Tetik, şöyle konuştu:

"Kovid inflamatuar bir hastalıktır. Kalp-damar sistemini önemli bir şekilde etkiliyor. İleri evrelerde Kovid-19, kalp kasında iltihaplanmalara sebep oluyor. Yapılan çalışmalarda iyileşen hastalarda bile daha sonra bunun kalp üzerinde olumsuz etkileri vasküler sistemdeki olumsuz etkisi karşımıza çıkmaktadır. Farklı görüşler olmakla beraber, kendi görüşüm erkeklerde 40 yaşından sonra kadınlarda ise menopozdan sonra biraz da koruyucu olarak 100 miligram aspirin almasında yarar var." 

Etiketler : koronavirüs kalp Ömer Tetik kalp kası
Son söz Acun Ilıcalı'da...

Son söz Acun Ilıcalı'da...
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi

Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'

'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak

Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj

Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Naz Elmas reklam yıldızı olacak

Naz Elmas reklam yıldızı olacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER