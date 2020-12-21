Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor

Koronavirüsün kalp üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ömer Tetik, kalpte kalıcı hasara neden olarak ritim bozukluğu ve kalp krizini tetiklediğini belirtti. Prof. Dr. Tetik, yapılan çalışmalarda koronavirüse yakalanan ve bununla birlikte kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin ölüm riskinin daha yüksek olduğunu belirtti. Tetik, şöyle konuştu:



"Kovid inflamatuar bir hastalıktır. Kalp-damar sistemini önemli bir şekilde etkiliyor. İleri evrelerde Kovid-19, kalp kasında iltihaplanmalara sebep oluyor. Yapılan çalışmalarda iyileşen hastalarda bile daha sonra bunun kalp üzerinde olumsuz etkileri vasküler sistemdeki olumsuz etkisi karşımıza çıkmaktadır. Farklı görüşler olmakla beraber, kendi görüşüm erkeklerde 40 yaşından sonra kadınlarda ise menopozdan sonra biraz da koruyucu olarak 100 miligram aspirin almasında yarar var."